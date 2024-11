V případě nezvýšení rozhlasového poplatku v příštím roce bude muset Český rozhlas zrušit 300 až 350 pracovních míst, tedy čtvrtinu současného stavu. Zřejmě také sníží počet vysílaných stanic a omezí počet premiér. Pro server Aktuálně.cz to uvedl generální ředitel ČRo René Zavoral.

Mediální novela, která zvýšení rozhlasového poplatku ze 45 Kč na 55 korun zavádí, je nyní v Poslanecké sněmovně a zřejmě jej poslanci nestihnou do konce roku schválit. Zvýšení tak pravděpodobně nebude od ledna platit. Pokud by se tak nestalo ani v dubnu, musel by rozhlas podle Zavorala přistoupit k přípravě úsporných opatření.

„Můžeme se bavit o poměrně výrazném zeštíhlení služeb. K diskusi bude počet stanic, s výjimkou těch regionálních, které jsou zákonně určené. Také dojde k mnohem většímu sdílení programů a výraznému snížení premiér,“ uvedl Zavoral. Změny se podle něj dotknou i uměleckých těles, výroby, nových formátů i technologií.

Restrukturalizace Českého rozhlasu znamená také rušení pracovních míst. „Náš propočet je asi čtvrtina míst, to znamená asi tři sta až tři sta padesát zaměstnaneckých a pracovních pozic, které bychom museli zrušit k 31. prosinci 2025,“ dodal. Úspory podle něj mohou úspory vést k „zeštíhlení“ digitálních stanic Radiožurnál Sport nebo Pohoda a částečně by se dotkly i zpravodajství. Lineární vysílání stanice pro mladé Radio Wave nebo dětského Radia Junior by musela skončit úplně.

Vládní koalice viní z průtahů přijetí mediálního zákona, který zvyšuje poplatky pro Český rozhlas a Českou televizi, obstrukce opozičních stran.V úterý vyzvalo více než 60 českých institucí předsedy vládních stran k zajištění nezávislosti a finanční stability médií veřejné služby. Zástupci České filharmonie, Paměti národa, Národních divadel v Praze i v Brně nebo Člověka v tísni apelovali na co nejrychlejší přijetí novely o veřejnoprávní televizi a rozhlasu.

Zavoral podle vyjádření iniciativu „Díky že můžem“ velmi vítá, ale Český rozhlas se jako instituce k této výzvě oficiálně nepřipojí. „Respektujeme totiž Zákon o ČRo a Kodex ČRo a nechceme vyvolat jakékoli podezření ze střetu zájmu. Obsah otevřeného dopisu však považuji za cenný vzkaz veřejnosti, že jí osud médií veřejné služby není lhostejný,“ dodal. Rozhlasový poplatek se nezvyšoval od roku 2005 a od té doby se jeho reálná hodnota snížila na polovinu.

Podobně jako ČRo chystá pro případ nezvýšení poplatku úsporná opatření i Česká televize. Té by měl poplatek vzrůst ze 135 na 150 korun měsíčně. Úspory se mají týkat rozsahu původní tvorby, počtu pracovních míst i vysílacích kanálů ze šesti na tři.