Pokud zákonodárci neschválí zvýšení koncesionářského poplatku na 150 korun, Česká televize (ČT) v příštím roce propustí zhruba 350 lidí. Letos ji opustí, bez ohledu na vývoj schvalování mediálních novel, zhruba 90 z přibližně 3000 zaměstnanců. Na úterním setkání s novináři to uvedl generální ředitel ČT Jan Souček.

Návrh novel mediálních zákonů, které mimo jiné zvyšují televizní poplatek o 15 korun na 150 korun nebo rozšiřují skupinu poplatníků i na domácnosti vybavené chytrým telefonem či internetem, by měla schvalovat vláda tento měsíc. Do Sněmovny by se pak měly dostat ještě před parlamentními prázdninami.

Česká televize musí podle Součka připravovat dvě verze svého rozpočtu na příští rok, které počítají se schválením nebo neschválením novel. Verze pro případ neschválení podle ředitele vedle redukce počtu zaměstnanců počítá s omezením původní premiérové tvorby o více než třetinu. Nepočítá ale se snížením počtu kanálů.

Prioritami v případě omezování rozpočtu jsou podle Součka zpravodajství a publicistika, pokrývání regionů a premiérová okna původní tvorby. „Chceme zachovat sportovní přenosy, velké formáty jako je StarDance nebo Peče celá země či publicistické formáty, jako je Toulavá kamera, Objektiv a podobně,“ uvedl.

Výnos ze zvýšeného poplatku by měl být asi 850 milionů korun ročně. Podle Součka by zajistil zalepení děr v osmimiliardovém rozpočtu, které vznikly v minulých letech. Televizní poplatek 135 korun měsíčně se nezměnil od roku 2008 a v současnosti je jeho reálná výše 57 korun. V případě jeho zvýšení o 15 korun by šlo o jedenáctiprocentní nárůst, příjmy státního rozpočtu za stejnou dobu podle Součka stouply o 104 procent, starobní důchody pak o 114 procent.

VIDEO: Ředitel České televize Jan Souček v rozhovoru s e15