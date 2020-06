Policie chce prodávat paláce v Praze. Výnos za nemovitosti může patřit k historicky nejvyšším | E15.cz

Více než půl miliardy korun může celkem vynést státu prodej nemovitostí na lukrativních adresách v centru Prahy. Bude to historicky druhý nebo třetí největší výnos. Jde o barokní palác v Celetné a dům na rohu Dlážděné a Hybernské ulice, kam v minulém století chodil spisovatel Franz Kafka do kavárny Arco. Vedení Policie ČR je chce kvůli sestěhování útvarů do supercentrály na Zbraslavi opustit. Budovy v ulicích Na Perštýně a Bartolomějské si ponechá.