Policie chystá novou analýzu ke kontrolám na Hradě. Pavel chce jejich zmírnění | e15.cz

Už sedm let musejí návštěvníci při vstupu do areálu Pražského hradu procházet policejními kontrolami. Byť prezidentští kandidáti před volbami svorně slibovali, že kontroly zruší, rozhodnutí stále leží na policii. Ta právě chystá bezpečnostní analýzu, která posoudí, zda by se kontroly nedaly zmírnit, či úplně zrušit. Otevření Pražského hradu přislíbil prezident Petr Pavel ve svém plánu pro prvních sto dní svého mandátu.