Policisté žádají Sněmovnu o vydání Okamury. Viní ho z podněcování nenávisti

Kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie požádali Poslaneckou sněmovnu o vydání předsedy SPD Tomia Okamury. Podezřívají ho ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod v souvislosti s loňskou billboardovou kampaní. O žádosti, kterou kriminalisté poslali do dolní komory v úterý ráno, informoval policejní mluvčí Jan Daněk.

Žádosti o vydání poslanců ke stíhání obvykle míří do sekretariátu předsedy dolní komory a odtud do mandátového a imunitního výboru. Mluvčí předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) hodinu před polednem sdělil, že žádost o Okamurovo vydání ke stíhání do sekretariátu zatím nedoputovala.

Kontroverzní plakátová kampaň SPD|Facebook - SPD

Billboardy s kontroverzními motivy umístila SPD na Václavském náměstí počátkem loňského září před krajskými volbami. Na jednom z plakátů byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu“. Kritici reklamu označili za rasistickou, podle nich jen zbytečně strašila veřejnost. Umístění billboardu rozporoval pražský magistrát, strana podle něj požádala pouze o zábor veřejného prostranství pro techniku nutnou k natáčení předvolebního spotu a úřady neměly bližší informace o obsahu natáčení či konkrétní politické straně. SPD se bránilo, že postupovalo zcela transparentně a na natáčení klipu získalo řádné povolení od magistrátu i Prahy 1.

Součástí předvolební kampaně SPD bylo několik verzí billboardů - kromě migranta černé pleti s nožem v ruce vzbudil kritiku i plakát s romskými chlapci, kteří kouří cigarety. Organizace Romea, středočeský krajský koordinátor pro menšiny Cyril Koky a další podali kvůli tomuto plakátu trestní oznámení na hnutí SPD, Okamuru, strany Trikolora a PRO a jejich marketéry.