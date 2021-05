Politici utápějí v reklamě na Facebooku miliony. Babiš je až třetí | E15.cz

Předseda ODS Petr Fiala zaplatil za inzerci na Facebooku za poslední rok 2,2 milionu korun, suverénně nejvíce mezi politiky. Do žebříčku deseti politiků, kteří nejvíce utrácejí za facebookové reklamy, se dostali i Okamura, Babiš, Zdechovský nebo Kuba. Ze seznamu snad nejvíce vyčnívá jméno generála Petra Pavla, o němž se mluví jako o kandidátovi na prezidenta. Vyplývá to z nástroje Facebook Library .

Fiala za poslední rok značně zvýšil nákup reklamy, mezi dubnem 2019 a dubnem 2020 utratil za inzerci přes milion korun, za stejné následující období to už bylo 2,2 milionu, více než než dvojnásobek. Hned za lídra koalice SPOLU se dostal předseda SPD Tomio Okamura. Jeho přední umístění překvapuje, neboť ještě do dubna 2020 vydal za reklamu na Facebooku jen zhruba sedmdesát tisíc korun. Zlom nastal v posledním roce, kdy do viditelnosti své stránky investoval 1,67 milionu korun.

Až na třetím místě figuruje předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO, pro kterého je Facebook důležitým komunikačním kanálem. Během pandemického roku zaplatil Facebooku za reklamní služby 1,4 milionu korun. Babiš začal během pandemie používat Facebook i jako prostor, ve kterém sděloval důležité informace týkající se vládních opatření v souvislosti s koronavirem.

Překvapením žebříčku je generál Petr Pavel. Potenciální prezidentský kandidát v současné době působí ve spolku Spolu silnější, prostřednictvím něhož finančně podporuje projekty spojené s pandemií. O financování si řekl veřejnosti, která mu od loňského jara na dobročinné účely poslala 1,8 milionu korun. Tyto peníze se na nákup reklamy na Facebooku nevztahují, financování činnosti spolku zajišťují podporovatelé z byznysové sféry – Libor Winkler, Martin Voháňka, Václav Muchna a Martin Hájek.



"Dárci iniciativy Spolu silnější považují generála Pavla za inspirativní osobnost a chtějí, aby jeho názory a aktivity byly v české společnosti co nejvíce vidět a slyšet. K tomu využíváme zejména sociální sítě, dominantně právě Facebook, kde se snažíme zvyšovat zásah našich příspěvků inspirativním obsahem i placenou podporou," uvedl mluvčí spolu Jan Osúch.

Ostatní vrcholní politici za reklamy v posledním roce zaplatili značně méně než milion korun. Vede mezi nimi hejtman jihočeského kraje Martin Kuba (660 tisíc), europoslanec Mikuláš Peksa (410 tisíc), lidovci Jurečka a Zdechovský (oba kolem 340 tisíc korun), Kupka z ODS (320 tisíc) a desítku uzavírá podplukovník Robert Šlachta z hnutí Přísaha s útratou za reklamu kolem 220 tisíců korun.

Odlišná je situace ve facebookové reklamě financované ze stranických pokladen. Od loňského dubna nejvíce investovala vládní ČSSD, konkrétně 1,05 milionu korun. Druzí Piráti zaplatili lehce přes jeden milion korun, třetí je ODS s 900 tisíci, čtvrtá KDU-ČSL s 800 tisíci a na pátém místě je hnutí Starostové a nezávislí s půlmilionem korun. Stejný obnos za služby Facebooku utratilo i hnutí Lidé Pro Mikuláš Mináře, které se neúspěšně pokoušelo sesbírat stovky tisíc podpisů k založení nové strany.