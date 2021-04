Politické strany se propadají do ztráty | E15.cz

Loňské krajské a senátní volby opět finančně vysílily politické strany, polovina z nich se propadla do ztráty, ostatním se významně snížil předloňský přebytek. Vychází to z finančních zpráv, které musely strany do čtvrtka předložit. Nejhůře jsou na tom sociální demokraté, kteří skončili ve třicetimilionové ztrátě. Další těžkou zkouškou politických financí budou letošní sněmovní volby, na kampaň mohou strany utratit až 90 milionů korun.