Tomáš Lebeda: Roztříštěné politické scéně navrhovaný volební systém odpovídá | E15.cz

Kde se ústavně-právním výborem navrhovaná přepočítávací metoda Imperiali používá nebo používala?

Dlouhodobě to bylo v Itálii, po válce tam měli dokonce posílenou variantu Imperiali+3. Bylo to proto, že v Itálii byl extrémně roztříštěný stranický systém. Tato kvóta je vhodná právě pro vysokou míru fragmentace, kterou v posledních letech pozorujeme i u nás. V okamžiku, kdyby poklesla, už tato metoda tolik vhodná nebude. Ale dalo by se s ní žít.

Vláda v novele volebního zákona navrhovala buď Hareovu, nebo Hagenbach-Bischoffovu kvótu. Je výběr úplně jiného přepočtu překvapení?

Všechny tyto metody pracují na stejném principu. Je celkový počet hlasů, který se vydělí počtem mandátů, jenž má být alokován, a vyjde volební číslo neboli kvóta, na jejímž základě se straně přidělí tolik mandátů, kolikrát se volební číslo vejde do volebního zisku. Výsledkem ale může být to, že volební číslo je vysoké a mandátů se rozdělí málo.

Výborem přijatá kvóta Imperiali+2 nedělá nic jiného, než že přičítá dvojku. Jde o to, že se trochu sníží hodnota volebního čísla a je tudíž větší pravděpodobnost, že se rozdělí více mandátů a těch nerozdělených zůstane co nejméně.

Ústavní soud vytkl dosavadnímu modelu nespravedlnost, nahrával velkým stranám a naopak ubíral těm malým. Odpovídají výborem doporučené úpravy nálezu soudu?

Navrhovaný způsob přepočtu hlasů na mandáty více odpovídá současné fragmentaci českého stranického systému, kdy máme ve sněmovně devět subjektů. Metoda Imperiali bude z hlediska proporcionality jen velmi mírně, ale nijak dramaticky zvýhodňovat velké strany. Obsahuje to řada volebních systémů používaných ve světě. Je třeba rozlišovat mezi opravdu štědrým bonusem pro vítěze a systematickým zvýhodněním několika silnějších stran.

Je kvóta Imperiali spravedlivější než d’Hondtova metoda, kterou Česko používalo dvacet let?

Za to, že vítěz voleb dostal v minulých sněmovních volbách výrazný bonus 15 mandátů na úkor malých stran, D’Hondtova metoda úplně nemohla. Viníkem byly diametrální rozdíly ve velikosti krajů v kombinaci s druhým skrutiniem, tedy druhým přepočtem hlasů na mandáty.

Ve většině krajů se rozděluje deset až 13 mandátů, ale v nejmenším Karlovarském kraji pouze pět. Když při prvním přepočtu zůstanou nerozdělené tři mandáty pro každý kraj, v Praze nebo ve Středočeském kraji, které jich mají 24, respektive 26, to tolik nevadí. Ale citelně na to doplatí právě malé kraje. Bylo tedy nutné nalézt metodu, která by mandáty vracela zpátky Karlovarsku a také Liberecku, aby nevznikala nespravedlnost.