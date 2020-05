Vnitro připraví kvůli opatřením novelu ústavního zákona | E15.cz

Vláda v pondělí přerušila projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví, která by ministerstvu zdravotnictví dala například možnost zakázat nebo omezit činnost obchodů nebo regulovat hromadné akce.

Ministerstvo vnitra připraví do čtvrtka návrh dalšího postupu formou novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, uvedl na twitteru vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Kabinet by měl ve čtvrtek znovu zasedat. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na tiskové konferenci po jdenání vlády uvedl, že by se ústavní zákon mohl rozšířit o speciální stav pro případ epidemie. Principiálně se změnou problém nemá.

Případnou změnu ústavního zákona musí schválit parlament. Pro musí být tři pětiny všech poslanců a následně tři pětiny přítomných senátorů. Novelu ústavního zákona nelze v režimu legislativní nouze projednat ve zkráceném jednání. U jiných vládních návrhů o tom může rozhodnout předseda sněmovny.

„Je třeba si přiznat, že náš právní řád na takto rozsáhlou epidemii nepamatoval. Měnit pouze obyčejný zákon, jako je zákon o ochraně veřejného zdraví, je z našeho pohledu nedostatečné a do budoucna by to státu neumožnilo efektivně čelit pandemických krizím, jako je ta současná,“ uvedl Hamáček. Tak významná změna podle něj musí být řádně projednána ve sněmovně.

„Úvaha je taková, že bychom vytvořili nějaký speciální stav pandemie, epidemie, aby to nebylo vázáno na nouzový stav, který byl trochu určen k něčemu jinému, zejména pro přírodní katastrofy, povodně. Byl by vytvořen nový stav celostátní pandemie, který by umožňoval vydávat opatření k ochraně veřejného zdraví, ta která v zásadě jsou dnes v zákoně o ochraně veřejného zdraví,“ řekl Vojtěch. Na jednání vlády podle něj nebyl spor o obsahu a věcné podstatě, ale kabinet řešil formu a legislativní proces.

Co se týče dosavadních opatření, Vojtěch poznamenal, že tam, kde to bude možné, bude nadále postupováno podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Resort podle něj může regulovat provoz restaurací či škol. Pokud některá opatření nebude možné podle tohoto zákona prodloužit a nebude do té doby přijata potřebná legislativa, skončí 17. května s nouzovým stavem, uvedl ministr.

Podle původního návrhu, který dnes vládě předložilo ministerstvo zdravotnictví, by resort měl také pravomoc nařídit povinné používání ochranných prostředků nebo dezinfekce, usměrňovat činnost zdravotních služeb nebo nařídit každému zdravotnickému zařízení vyčlenit konkrétní provozy. Novela zákona o veřejném zdraví by úřadu umožnila také nařídit nošení roušek i po skončení nouzového stavu 17. května. Mohl by dále omezit provoz škol, veřejné hromadné dopravy, bazénů a wellness nebo výrobních provozoven. Opozice už dříve návrh odmítla jako nebezpečný.

Podle Vojtěcha nebylo férové, že se k novele každý vyjadřoval, aniž by ji viděl. Návrh podle něj nevybočuje z kompetencí a rámce, které jsou v zákoně od roku 2000. Kompetence resortu jsou podle něj precizovány, aby byly definovány epidemiologicky závažné činnosti a provozy, které ministerstvo může regulovat.