Praha chce budovy Transgasu, jednání s majitelem zatím selhala | E15.cz

Pražský magistrát projevil zájem o budovy Transgasu na pražské Vinohradské třídě, chtěl by do nich umístit až 500 magistrátních úředníků, kteří nyní pracují v pronajímaných objektech. Nabídku města však majitel souboru, společnost HB Reavis, odmítl. Praha chce dále jednat a zvažuje zapojení spoluinvestorů. Magistrát to dnes uvedl v tiskové zprávě. Majitel začal s přípravnými pracemi pro demolici budovy minulý týden, bourání kritizuje kromě vedení Prahy i část odborné veřejnosti.