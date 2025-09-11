Praha plánuje od ledna zákaz sdílených elektrokoloběžek
Hlavní město chystá regulaci, která od příštího roku znemožní provozování elektrokoloběžek. Opatření mají radní města schválit do 13. října. Provozovatelé tak získají čas přizpůsobit se zákazu, který má podle města vyřešit problémy s parkováním koloběžek a jejich pohybem po chodnících.
Systém regulace sdílených dopravních prostředků připravuje město od loňska a má být založen na smlouvách mezi městskou Technickou správou komunikací (TSK) a provozovateli kol a elektrokol, která bude možné odkládat jenom na prostranstvím, která jsou k tomu určená. Elektrokoloběžky na nich nebudou moci parkovat, čímž se fakticky znemožní jejich poskytování, a TSK je v případě neoprávněného parkování bude odstraňovat.
Bod dnes na program navrhl Hřib a původně chtěl prosadit, aby rada systém schválila 22. září s platností od 1. října. Předseda dopravního výboru Martin Sedeke (ODS) nicméně podal protinávrh s prodlouženými termíny s odůvodněním, že náměstkem navržené datum platnosti by nedalo provozovatelům dostatek času na to, aby se podle zákazu zařídili.
Platnost od ledna podle Sedekeho využije faktu, že provozovatelé zpravidla koloběžky na zimu uklízí. „V tu chvíli už je velmi jednoduché tlačit na to, aby už je na jaře znovu nenavezli," řekl. Hřib se s jeho návrhem ztotožnil.
Nespokojenost obyvatel
Důvodem plánovaného zákazu elektrokoloběžek je jejich dlouholetá kritika ze strany obyvatel a městských částí v centru Prahy. Kritikům se nelíbí zejména jejich zanechávání na místech, kde překážejí, a jízda po chodnících, která ohrožuje chodce. „Prosíme, abyste k tomu přistoupili co nejdříve, protože to skutečně je pro městskou část velmi devastující," řekla dnes na jednání zastupitelům starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09).
Soukromoprávní postup, který město zvolilo, podle Hřiba ve společném stanovisku doporučila ministerstva dopravy, vnitra a průmyslu a obchodu. „To se nestává často, že by se tu dohodla tři ministerstva s tím, že mají stejný názor na nějakou věc. Jsem rád, že se to tady výjimečně povedlo. Oni nám řekli přesně, jak to máme udělat," řekl náměstek.