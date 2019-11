Metro D čeká hubenější rok. Praha sníží investiční výdaje | E15.cz

Rada hlavního města schválila návrh rozpočtu pro příští rok. Na investice vyčlenila 16,8 miliardy korun, což je o 2,6 miliardy méně než letos. Investice mají směřovat především do dopravy, pro kterou je vyčleněno celkem 5,38 miliardy korun. Peníze mají jít do stavby metra D, nových tramvajových tratí, dostavby městského okruhu, ale i třeba do stavby nové Trojské lávky. Další investice jsou určeny na školství nebo životní prostředí.