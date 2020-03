Prahu neuzavřeme. O zákazu vycházení rozhodneme, až vše ostatní selže, říká šéf krizového štábu Prymula | E15.cz

Uzavření Prahy a jiných velkých měst by bylo nesmyslné, řekl po jednání Ústředního krizového štábu Roman Prymula. O zákazu vycházení by se podle něj uvažovalo až tehdy, pokud by všechno selhalo. Náměstek ministra zdravotnictví mimo jiné také apeloval na občany, aby používali textilní roušky. Chce také navrhnout vládě, aby zrušila slevové akce v obchodech.

Akční nabídky podle něj způsobují komplikace a rozvoz letáků je zdrojem šíření koronaviru. Problém se objevil v souvislosti s vymezením otevírací doby v obchodech, kdy mezi sedmou a devátou hodinou mohou nakupovat pouze osoby starší 65 let nebo hendikepovaní. Objevují se podle něj stížnosti, že senioři všechno zlevněné zboží vykoupí.

„Já navrhnu vládě, abychom slevové akce zrušili. V této době si myslím, že je to zbytečné, není tady nějaký problém, že bychom se museli podbízet s některými potravinami za levnější ceny. Takže ty slevové akce nemají význam, ba naopak jsou potenciálně nebezpečné,“ dodal Prymula.

K omezení otevírací doby obchodů a vyčlenění její části pro seniory vláda sáhla s ohledem na to, že starší lidé jsou rizikovější skupinou při nákaze koronavirem. Původně kabinet určil pro lidi starší 65 let nákupní dobu od 10 až 12 hodiny, ve čtvrtek ji ale posunul na dřívější hodiny. Omezení se vztahuje na obchody s potravinami, s hygienickými potřebami a na drogerie.

Prahu neizolujeme

Ústřední krizový štáb jednal také o zřísňujících opatřeních proti šížení koronaviru. Šéf štábu Prymula vyloučil, že by mohlo dojít k úplnému uzavření Prahy a jiných velkých měst. „Jenom z hlediska reality je to naprosto nesmyslné. My nejsme velká Čína, kde si můžou dovolit opouzdřit takto velikou lokalitu, protože ty ostatní lokality by musely nahradit produkci, která je v nějaké uzavřené lokalitě, a to je téměř nemožné,“ vzkázal Prymula. V krajních případech se to podle něj může týkat malých vesnic. O úplném zákazu vycházení by se podle něj uvažovalo až tehdy, pokud by všechna opatření selhala.

Stát bude podle něj analyzovat situaci v Litovli a přidružených místech. Oblast Litovle, Uničova a dalších 19 obcí byla v pondělí uzavřena kvůli šíření nákazy koronavirem. „Ukazuje se, že je to velmi komplikované z hlediska zásobování, vydávání povolenek, kdo vjíždí do prostorů, kdo tam nesmí vjíždět, a tak dále,“ poznamenal Prymula.

„Jsem si téměř jist, že nedojde k uzávěrám, jako je uzávěra Prahy. Může se stát, že to bude nějaká malá vesnička, kde je třeba 90 obyvatel a 60 z nich by bylo v nějaké velké expozici, ale určitě to nebude otázka Prahy a nějakých velkých měst, to je vyloučeno,“ dodal. Uzavření Prahy dříve vyloučili také její primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Prymula Právu řekl, že pokud budou lidé zákaz volného pohybu v České republice obcházet, přijde na řadu úplný zákaz vycházení. Na brífinku ale uvedl, že jde o naprosto limitní opatření, o kterém by se uvažovalo v případě, že by všechna ostatní selhala. „Ale to je hodně daleko a já doufám, že se k tomu nedostaneme,“ poznamenal.

„To je model, který byl v Číně po určitou dobu, aby se zastabilizovala situace, kdy už padá i výroba, už se ani nechodí do práce, nejezdí se městskou hromadnou dopravou, která se vypne a lidé jsou doma s výjimkou toho, že si dojdou třeba jednou za týden na nákup. Ale já si opravdu nemyslím, že to nastane,“ uzavřel Prymula.

Stovky akutních lůžek

Krizový štáb na ministerstvu zdravotnictví v pátek také jednal o přípravě na vyšší počet pacientů s nemocí COVID-19 v kritickém stavu. Pro takto těžce nemocné koronavirovou infekcí bude podle Prymuly připraveno 400 lůžek s okamžitou možností na rozšíření kapacity na 800 lůžek. Limitem podle něj bude umístit 1500 pacientů v kritickém stavu. Zdravotníci se proto chystají na přeškolování sester na obsluhu přístrojů.

V pondělí bude ministerstvo zdravotnictví hodnotit vývoj epidemie, dodal Prymula. „Budeme mít první data, kdy je možné křivky validně hodnotit. Dosud je to věštění z křišťálové koule,“ uvedl.

Podle dřívějších vyjádření Prymuly může být v Česku v dubnu až 15 tisíc nemocných. Vedle přístrojového vybavení se zdravotnictví nyní také zaměří na školení sester na obsluhu plicních ventilátorů.

Kontrola všech zdravotnických zařízení podle Prymuly ukázala, že je v Česku přístrojů víc, než se předpokládalo. Poznamenal, že zdravotnictví kvůli krizi veškeré vybavení, kterým disponuje, detailně zmapovalo. „Zjistili jsme, že máme mnohem více přístrojů na mimotělní oběh, nejvyšší kategorie jich máme přes 70, to má málokterá země na počet obyvatelstva. Máme i velký počet ventilátorů na republiku,“ uvedl. S dokoupenými přístroji, jak ho resort avizoval, dosáhne počet ventilátorů 4000. S části z nich je však nutné počítat i pro pacienty s dalšími nemocemi.

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku v pátek dopoledne stoupl na 774. Nikdo na onemocnění COVID-19 dosud nezemřel, vyléčili se zatím čtyři pacienti. K vysokému počtu úmrtí v Itálii, kde zemřelo víc než 3000 lidí, podle Prymuly přispělo to, že stát nezajistil dostatečnou ochranu seniorů. V Itálii se podle čtvrteční bilance koronavirem dosud nakazilo přes 41 tisíc lidí, 3405 z nich zemřelo.