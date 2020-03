Počet nakažených koronavirem v Česku aktuálně stoupl na 765 osob | E15.cz

Podle čtvrtečních informací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je 63 nakažených v nemocnicích, pět ve vážném stavu.

Podle údajů krajských hygienických stanic, které nezohledňují všechny pozitivní nálezy včetně laboratoří, je lidí s prokázanou nákazou COVID-19 celkem 550. Nejvíce infikovaných má Praha (121), na ní se dotahuje Středočeský kraj s 89 případy, nejméně nákaz eviduje Liberecký kraj (7). Mezi nakaženými převažují muži nad ženami v poměru 296 ku 254.

Co se týče věkových skupin, nejvíce potvrzených případů (108) je mezi 35 až 44 lety, kde dominují muži s 69 případy. U seniorů nad 65 let, kteří jsou považování za nejvíce ohroženou skupinu, je prokázáno 73 případů nákazy. I tady převažují muži.

V zahraničí se nakazilo 41 procent pacientů, zbytek v Česku. Lidé se infikovali zejména v Itálii a Rakousku. Místy nákazy jsou ale také Německo, USA, Španělsko, Británie, Belgie, Irsko, Egypt, Maďarsko, Francie, Izrael, Švýcarské, Slovensko, Thajsko, Řecko, Švédsko, Albánie, Indonésie, Portugalsko, Spojené arabské emiráty a Nizozemsko.

Do Česka dnes dorazila zakoupená zásilka 1,1 milionu respirátorů, první letadlo z Číny s dodávkou 150 tisíc rychlotestů na zjišťování nákazy novým typem koronaviru přistálo v Praze v noci na středu. Materiál z dnešní zásilky bude po vyložení ještě dnes přepraven do centrálního skladu v Pardubicích. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) bude po poledni jednat s hejtmany o jeho přerozdělení. Respirátory budou prioritně rozdány mezi nemocnice a zdravotnická zařízení. Pro veřejnost stát připravuje roušky, ale až po přednostním zásobení zdravotníků.

Stát plánuje, že nejméně po dobu následujících šesti týdnů by do Česka měla mířit každý týden tři letadla s dodávkami zdravotnického materiálu z Číny. V sobotu má čínská společnost China Eastern přivézt dalších sedm milionů roušek, následně pak obří letoun Ruslan, který si stát zapůjčil na Ukrajině, více než 100 tun roušek, respirátorů a testů na koronavirus nového typu. Ruslan přiletí na letiště v Pardubicích. Letadla, která si stát objednal u tuzemské společnosti Smartwings, jsou plánovaná jako záložní pro případ nouze.

Od pondělí platí v Česku mimořádné omezení pohybu lidí s výjimkou cest do práce, pro základní životní potřeby nebo k lékaři, zatím se mohou jít projít do parku či do přírody, ale nikoliv ve větších skupinách. Uzavřeny jsou hranice. Pokud budou lidé obcházet omezení pohybu a karanténu, může přijít na řadu úplný zákaz vycházení. Předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula to řekl v Právu. Doufá ale, že k tomu Česku nebude muset přikročit.

Ministerstvo zdravotnictví důrazně doporučilo lidem dodržovat o nadcházejícím víkendu zákaz volného pohybu a omezit návštěvy chat a chalup. Hamáček řekl, že lidé by měli s ohledem na hrozbu šíření nového typu koronaviru zvážit, jestli je nutné na chaty jezdit. Pokud ano, měli by se zdržovat ve své vlastní skupině a nevycházet mezi místní obyvatele, řekl. Některé obce mají z víkendového "nájezdu" chalupářů z velkých měst obavy. Například zástupci z obcí na jihu Plzeňska uvedli, že Pražané se bez omezení a často bez roušek pohybují po obcích, uklízejí svá rekreační sídla, jezdí na sběrné dvory, nakupovat i na výlety.

Lidem nad 65 let je ode dneška na nákup potravin či drogerie nově vyhrazen čas mezi 07:00 a 09:00. Vláda ve čtvrtek po poradě s obchodníky změnila dobu, kterou původně stanovila na 10:00 až 12:00. Vymezený čas se přestal vztahovat na lékárny.