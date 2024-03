Před úřadem vlády v Praze se ve čtvrtek uskutečnila demonstrace nespokojených zemědělců proti národní politice. Zúčastnila se jí asi tisícovka lidí, řekla mluvčí Agrární komory Barbora Pánková. Celkově podle ní do Prahy přijelo 3000 až 4000 zemědělců a 1000 kusů zemědělské techniky. Po skončení akce se jeden z protestujících dostal za zátarasy před úřadem vlády a policie jej zadržela, jinak byla demonstrace poklidná. Z hlavního města začali zemědělci se svou technikou odjíždět kolem 13:30. V Letenského tunelu v Praze došlo ke srážce traktoru a osobního auta, jeden člověk byl přitom zraněn, uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Jeden ze zemědělců před úřad vlády a na přilehlé tramvajové koleje vysypal hnůj, a omezil tak provoz MHD. Policisté ho zadrželi, je podezřelý z několika přestupků. Hromada hnoje byla krátce po 15:00 podle zpravodaje ČTK na místě již odklizená. „Přivezli jsme vám kus venkova, protože ty lidi, co tady dneska jsou, pracují od rána do večera, aby uživili tenhle národ,“ řekl předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. Mezi nespokojené farmáře přišel také ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Lidé na něj pískali a pokřikovali „Demisi“ nebo „Výborný do hnoje“.

Prezident Agrární komory Jan Doležal a předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha na demonstraci zopakovali, že vláda nehájí zájmy českých zemědělců a neplné své sliby. Tuzemské zemědělství se podle nich nachází v kritickém stavu a farmáři už nemají kam ustupovat.

Vláda však podle premiéra Petra Fialy (ODS) tlaku zemědělců ustupovat nebude. Jejich dnešní protest v Praze premiér označil za vydírání. Se zemědělci je vláda připravena jednat, ale u jednacího stolu. Zemědělský sektor má podle premiéra rekordní zisky.

Doležal i Pýcha se ve čtvrtek opět postavili proti levnému dovozu ze třetích zemí, a to především obilí z Ukrajiny. Roste podle nich ale také import obilovin a olejnin z Ruska. „Proti dovozu ze zemí, které nemusí splňovat stejné podmínky jako ty v Evropské unii, je potřeba zemědělce bránit, protože jinak ztrácejí svou konkurenceschopnost,“ uvedli.

Vláda podle Doležala a Pýchy dále zhoršila situaci zemědělců tím, že zvýšila daň z nemovitosti nebo sociální pojištění. Není také pravda, že se snaží snižovat byrokratickou zátěž, ta naopak roste, řekli. Pýcha dodal, že zemědělci bojují o svou existenci a za svou práci nedostávají adekvátně zaplaceno. „Slyšíme jenom sliby,“ řekl.

Ministr zemědělství demonstrujícím zopakoval, že vláda letos přidá peníze na životní pohodu zvířat a příští rok podpoří dvěma miliardami korun zaměstnanost na venkově slevami na sociálním pojištění u zaměstnanců. Protestující ho překřikovali, ministr několikrát žádal o klid.

Na demonstranta, který se dostal za zátarasy, podle zpravodajky ČTK policisté zaklekli a pak ho naložili do policejního auta.

Zemědělci požadují od vlády podporu zaměstnanosti na venkově, nekrácení podpory pro životní pohodu zvířat a vrácení zdanění půdy na úroveň před konsolidačním balíčkem, případně nedanění evropské provozní dotace.

Od dnešního protestu se distancovalo vedení Asociace soukromého zemědělství. Její předseda Jaroslav Šebek uvedl, že za současný stav sektoru nese zodpovědnost také Agrární komora a Zemědělský svaz, které se na vytváření zemědělské politiky ve velké míře podílely. „Je holým faktem, že tyto organizace nemají žádnou dlouhodobě udržitelnou koncepci zemědělství a přicházejí jen s populismem dalších finančních požadavků na stát a daňové poplatníky,“ míní Šebek.