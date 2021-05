Zeman jmenoval Adama Vojtěcha staronovým ministrem zdravotnictví | E15.cz

Prezident Miloš Zeman na Pražském hradě jmenoval staronovým ministrem zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Na twitteru to uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Oproti zvyklosti jmenování nedoprovodila tradiční slavnostní ceremonie, ministr si pouze od prezidenta převzal podepsaný jmenovací dekret. Zeman zároveň přijal rezignaci dosavadního ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO). Premiér Andrej Babiš (ANO) by měl ještě dnes Vojtěcha uvést do funkce.