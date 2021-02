V Karviné otevřela první modulární nemocnice v Česku | E15.cz

Třípodlažní přístavbu sestavenou ze 77 modulů propojují s hlavní budovou nemocnice dva krčky. V přízemí ordinují lékaři, v prvním patře se nachází lůžková část a v nejvyšším podlaží ortopedická lůžka včetně JIP, popřípadě jednotka COVID. Kapacita nemocnice se tak zvýší o třicet lůžek následné péče, osmnáct ortopedických lůžek a čtyři lůžka JIP.

„S ohledem na rychlost dokončení byl modulární způsob výstavby správnou volbou,“ uvedl ředitel Karvinské hornické nemocnice Tomáš Canibal. Je to první stavba svého druhu v Česku.

O realizaci se postaralo architektonické studio petit atelier a společnost KOMA Modular. Její jméno mimochodem zaznělo na výstavě EXPO v roce 2015 v Miláně, kde obdržela bronzovou medaili za architekturu.

Rychlost výstavby je pro Česko na hranici zázraku, říká autor návrhu stavby Jan Beneš

Nemocniční křídlo vzniklo za pouhé tři měsíce. Mohlo by sloužit za vzor pro zvyšování kapacitu lůžek pro pacienty s koronavirem?



Přístavba Karvinské hornické nemocnice měla hlavně trvale rozšířit lůžkové kapacity a zvýšit komfort pacientů i zaměstnanců. Tříměsíční realizaci předcházelo šest měsíců intenzivních příprav v podobě návrhu objektu, přípravy projektu a zajištění stavebního povolení. Taková rychlost zajištění povolení stavby je v Česku na hranici zázraku.

Závod KOMA vyráběl moduly ještě v době, kdy probíhalo povolování stavby. Modulární technologie je nepochybně jedním ze způsobů jak efektivně zvýšit kapacitu lůžek stávajících nemocnic, ale s ohledem na časovou náročnost přípravy a povolování nevidím reálně, že by mohla bez probíhající přípravy vzniknout v následujících měsících obdobná stavba.

Šlo by vaši technologii využít ke stavbě očkovacích center a kontaktoval vás někdo?

Modulární technologie je nepochybně jeden ze způsobů realizace dočasné stavby. K tomu se více hodí režim zapůjčení modulů KOMA rent, které si lze pronajmout na omezenou dobu a není pro to nutná trvalá stavba. Obdobnou technologií jsou například řešeny rekonstrukce mateřských školek v zahraničí, kde je na dočasnou dobu postavena vedle rekonstruované školky dočasná zapůjčená školka, která se po dokončení rekonstrukce vrátí výrobci. Stát nás v tomto směru nekontaktoval.

Je možné upravovat stavbu za chodu?



Moduly trvalých staveb lze upravovat na místě, ale jedná se o běžný zásah do stavby jako u jiných konvenčních staveb se všemi omezeními z toho plynoucími. Naopak u dočasných, zapůjčených staveb je díky technologii propojení médií konektory možno v případě přízemní stavby vyměnit některé moduly za nové, například s jinou vybaveností, dispozicí či funkcí.

Vyjde forma zástavby levněji než klasická stavba?

Z hlediska ceny je třeba rozlišit úvahu o celkových nákladech stavby. U trvalých staveb je velkým bonusem rychlost výstavby – například stavba KHN byla zkolaudována nejméně o rok dříve – a to sebou nese nejen o rok méně zátěže plynoucí ze stavby v bezprostředním kontaktu s provozem nemocnice, ale také výrazně rychlejší zahájení návratu investice díky dřívějšímu spuštění provozu.

U dočasných staveb je porovnání nákladů s klasikou stavbou ještě výraznější ve prospěch modulární technologie. Pokud by se měla nějaká stavba stavět například na rok, pak by ji po roce bylo nutné zdemolovat a lokalitu uvést do původního stavu. To u zapůjčených modulů prakticky odpadá, cena zapůjčení je mnohem nižší než nová výstavba. Největším přínosem je ale fakt, že opakované použití staveb výrazně snižuje dopad na životní prostředí.

Jaká je životnost stavby z modulů?

Fyzická životnost modulární stavby značně převyšuje životnost morální, která je dána požadavky kladenými v průběhu doby na stavby. Nejedná se tedy o méně hodnotné stavby. I modulární stavby, které jsou zamýšleny jako stavby trvalé, lze v případě potřeby modernizovat jak na místě, tak demontáží a odvozem do výrobny, kde mohou být moduly přepracovány na úplně jiné využití. Z nemocnice lze například udělat domov pro seniory, bytový dům nebo kancelářský objekt.

Mají tyto stavby zvláštní pozitiva oproti klasickým stavbám, například lepší energetickou spotřebu nebo nižší náklady na opravy?

Ano, rychlost výstavby, možnost stavbu přesunout, výrazně nižší náklady u dočasných staveb a z toho plynoucí nižší vliv na životní prostředí.

Podívejte se na fotografie z první modulární nemocnice: