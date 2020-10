Roman Prymula vládne médiím. Převálcoval Babiše i Trumpa | E15.cz

Ani Andrej Babiš, ani Donald Trump. Nejdiskutovanější osobou uplynulých dní byl nový ministr zdravotnictví Roman Prymula. Ten mediálně zadupal všechny své „konkurenty“. Během jediného týdne od nástupu do funkce vyšlo o novém ministru zdravotnictví v médiích téměř pět tisíc článků. Informovala o tom analýza společnosti Newton Media.

Sběr dat proběhl od 21. září, kdy byl Prymula jmenován do funkce, až do 27. září. Během této doby vyšlo 4921 článků o novém ministru zdravotnictví. Je to více, než kolik jich zmiňovalo Andreje Babiše, Donalda Trumpa nebo Alexandra Lukašenka. A také dvakrát tolik, než kolik jich vyšlo o odcházejícím ministrovi Adamu Vojtěchovi.

„Ve významném počtu článků komentujících nástup Romana Prymuly do funkce ministra zdravotnictví se psalo o tom, že z vedení Fakultní nemocnice Hradec Králové musel v roce 2016 odejít kvůli střetu zájmů. Po nástupu byl často zmiňován v souvislosti s kritikou ze strany Hospodářské komory a Asociace malých a středních podniků, když zavedl povinné uzavření restaurací ve 22 hodin.

„Řada článků také potvrzuje, že si popudil pedagogy výzvou, ať ředitelé vyplýtvají jeden z pěti ředitelských dnů na 25. září,“ uvádí k analýze Daniel Weidenhoffer, mediální analytik Newton Media.

Sociální sítě ministrovi nepřejí

Kromě médií se jméno Prymula hojně skloňovalo i na sociálních sítích. Ve výše uvedeném období sběru dat se na Facebooku, Instagramu, Twitteru či diskuzních fórech objevilo 1 715 807 příspěvků. Analýza vybrala příspěvky týkající se dění kolem COVIDU-19, zmiňující ministra Prymulu i exministra Vojtěcha.

Zatímco ještě v týdnu před jmenováním se o Prymulovi zmiňovalo v souvislosti s covidem 24 515 příspěvků, po nástupu do funkce to bylo 174 509 příspěvků. Co se týče Adama Vojtěcha, před rezignací o něm psalo 26 396 uživatelů, zatímco po ní se počet téměř zdvojnásobil na 51 211 příspěvků.

„Rozporuplnou osobou se stává Adam Vojtěch, který v sociálních médiích čelil před rezignací silnému tlaku ze strany veřejnosti, médií a nakonec i premiéra Babiše, byl velmi často kritizovaný a zesměšňovaný. Po jeho konci ale lidem najednou téměř chybí a spíše vyzdvihují jeho přínosy. Důvodem může být to, že Prymula působí jako tvrdý politik a svými předchozími prohlášeními v lidech vzbudil obavy z přísných restrikcí,“ popisuje Tomáš Kůst, analytik sociálních médií z Newton Media.

Naopak se zdá, že Prymula pravděpodobně nebude oblíbený. „Má nejspíše své zastánce mezi voliči ANO, ale většina příspěvků je negativní. Od Prymuly se evidentně čekalo, že bude vystupovat jasněji a omezí se chaos, který panuje. To se ale neděje, podle reakcí se zdá, že spíše přilévá olej do ohně. Sílí také konspirační teorie o tom, že žádný vir neexistuje, že je to jen manipulace společnosti, což zmatená nařízení spíše podporují,“ říká Kůst.