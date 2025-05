„Děkuji za důvěru, moc si toho vážím, po těch šesti letech mi to přijde až neuvěřitelné. Doufám, že svého hlasu nebudete litovat, udělám pro to absolutně všechno,“ řekl v projevu ke 298 delegátům. Dodal, že si zvolení váží možná ještě více než v roce 2019.

Ve své kandidátské řeči dnes Rakušan uvedl, že je STAN nejpodceňovanější politická síla v ČR. Jeho ambicí je, aby byl STAN nejsilnějším demokratickým klubem v Poslanecké sněmovně. „Pojďme narušit tu bipolaritu české politiky,“ vyzval straníky. Hnutí STAN podle něj může ukázat, že politika není založena na černé a bílé a nabídka politických stran a sil v ČR je mnohem bohatší.

STAN se po volbách nechystá do opozice, ale na vládní odpovědnost, uvedl také Rakušan v kandidátské řeči „Pokud máte třeba pocit, že jsme neprosadili v současné vládě to, co jsme měli, určitě je to naše odpovědnost a určitě tam chyby byly, tak musíme být silnější,“ míní.

Lacinu nahradil Dvořák

Post řadového místopředsedy na sněmu STAN neobhájil poslanec Jan Lacina. Europoslance Jana Farského, poslankyni Michaelu Šebelovou a člena zastupitelstva Plzeňského kraje Pavla Čížka doplní místo Laciny v nejužším vedení hnutí ministra spravedlnosti Karel Dvořák.

Místopředsedy volilo 294 delegátů, nejvíce hlasů získal Farský, pro kterého hlasovalo 270 lidí. Šebelová dostala 264 hlasů, Čížek 241 hlasů a Dvořák 199 hlasů. Pro neúspěšného Lacinu hlasovalo 137 delegátů. Dvořáka už na začátku dubna regionální sněm dosadil do čela pražské kandidátky STAN do podzimních sněmovních voleb. Lacina, který byl minule jedničkou Starostů na společné kandidátce s Piráty, bude mandát obhajovat ze třetího místa.

Zavedení eura a inovace

Zavedení eura v nejbližším možném termínu, zavedení daně ze slazených nápojů či zřízení ministra pro inovace, vědu a vysoké školy od roku 2027 prosazují ve svém programu pro podzimní volby do Sněmovny vládní Starostové a nezávislí (STAN). Program představili na svém dnešním sněmu v Praze. V oblasti bezpečnosti se chce hnutí soustředit i na posilování odolnosti společnosti, strategickou komunikaci či duševní zdraví občanů.

„Přijmeme politické rozhodnutí, že ČR zavede euro v nejbližším možném termínu s ohledem na povinné procesy,“ stojí ve volebním programu v kapitole, která cílí na znovuoživení ekonomiky. Kromě daně ze slazených nápojů by chtěli také Starostové upravit daňovou progresi u daně z příjmu fyzických osob a převést slevu na poplatníka do bonusu, který by se pravidelně valorizoval.

Starostové chtějí také posílit financování výzkumu a vývoje a zaměřit se na daňové pobídky pro investice do technologií. V energetice plánuje STAN zrychlit a navýšit kapacitu propojení přenosových sítí s okolními státy či dodržet harmonogram dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech. Zřízení ministra pro inovace, vědu a vysoké školy by mělo podle STAN sjednotit kompetence a kapacity v těchto oblastech pod jedno politické vedení.