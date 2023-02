Valorizace odměn starostů a primátorů. Zvýší se i platy kumulujících politiků | e15.cz

Do českého práva zřejmě přibude nový typ valorizace. Poté, co se ministrovi Vlastimilu Válkovi (TOP 09) podařilo v loňském roce prosadit automatické zvyšování plateb za státní pojištěnce, přichází ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) s návrhem valorizace odměn komunálních politiků. Na vyšší plat si mají přijít i ti uvolnění zastupitelé, kteří mají zároveň další volené funkce. Starostové mají kromě toho dostat v krizových situacích větší pravomoci. Novelu zákona o obcích předložil Rakušan do mezirezortního připomínkového řízení.