Dlužníci v exekuci a insolvenci si polepší. Od července stoupla nezabavitelná částka | E15.cz

Dílčí změny ve výpočtu srážek ze mzdy

Už na začátku letošního roku došlo k navýšení normativních nákladů bydlení, čímž se zvýšila i nezabavitelná částka na povinného dlužníka i každou vyživovanou osobu.

Nařízením vlády bylo také od 1. dubna 2020 zvýšeno životní a existenční minimum, a to poprvé od ledna 2012. Celkové navýšení odpovídá 13,2 procentům a vychází z růstu příslušného indexu spotřebitelských cen za posledních osm let. Životní minimum jednotlivce se tak navýšilo o částku 450 korun na 3 860 korun a tím opět navýšilo nezabavitelnou částku.

Více peněz pro rodiny

Do třetice schválila vláda změnu mechanismu výpočtu nezabavitelných částek. Doposud se tzv. základní nezabavitelná částka – tedy ta, která nesmí být v exekučním nebo insolvenčním řízení zabavena dlužníkovi – počítala jako dvě třetiny ze součtu částek životního minima a normativních nákladů bydlení. Na každou vyživovanou osobu pak činila jednu čtvrtinu nezabavitelné částky na povinného.

S účinností od letošního července je nezabavitelná částka za dlužníka navýšena ze dvou třetin součtu na tři čtvrtiny součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení. Za každou vyživovanou osobu zůstane dlužníkovi třetina nezabavitelné částky na povinného. „Novinka pamatuje i na dlužníky pečující o vyživované osoby (typicky děti), u kterých se zároveň zvýší část nezabavitelné částky za vyživovanou osobu z jedné čtvrtiny na jednu třetinu,“ uvedla mluvčí Ministerstva spravedlnosti Lucie Machálková.

Cílem novely podle Machálkové měla být náprava stavu, kdy dlužníci nemají dostatek peněz na výživu vlastní rodiny. „Dlužníci tento problém řeší vstupem do šedé ekonomiky, kde vydělávají nepostižitelné příjmy. To se negativně odráží v míře uspokojení věřitelů dlužníka,“ dodala mluvčí resortu spravedlnosti.

Prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk optimismus zákonodárce v této otázce nesdílí. „Místo skokového navýšení bychom více uvítali změnu principu výpočtu nezabavitelné částky, která by narůstala úměrně dlužníkovu příjmu. Díky tomu by byl dlužník motivován svůj příjem zvyšovat, na čemž by vydělal on i jeho věřitel,“ míní Staněk.

Nový výpočet nezabavitelné částky se použije poprvé za výplatní období červenec 2020.

Novinky v exekucích podle Lex Covid

Změny ve výpočtu nezabavitelných částek byly schváleny ještě před vypuknutím koronavirové pandemie. Další změny přinesl tzv. Lex Covid Justice – některé pouze dočasné, jiné trvalé. Mezi trvalé změny patří navýšení minimální pohledávky, pro kterou lze provádět exekuci prodejem nemovitosti, má-li zde povinný trvalý pobyt. Doposud musela mít pohledávka výši alespoň 30 tisíc korun, napříště musí dosahovat minimálně 100 tisíc korun. Další trvalé změny spočívají v nepostižitelnosti daňového bonusu či v omezení postižitelnosti odstupného.

Přehled změn ovlivňujících výpočet nezabavitelných částek v roce 2020 (v korunách)