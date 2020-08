Počet nových exekucí a osobních bankrotů klesl. Odborníci s obavami vyhlížejí konec moratoria | E15.cz

Novela umožnila několik variant oddlužení: - Lidé mohou splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu. - Druhá možnost je splatit za pět let alespoň 30 procent dlužné částky. Pokud by to bylo méně než 30 procent, rozhodoval by soud o tom, zda dotyčného zbaví zbytku dluhů. Soudci budou posuzovat, jestli dlužník vynaložil veškeré úsilí k zaplacení pohledávek. Jak k tomu soudy v praxi přistoupí, zatím není známo. - Senioři, lidé se zdravotním postižením nebo lidé, kteří splácejí dluhy vytvořené v dětství, mají pravidla oddlužení mírnější. Bez dluhů mohou být do tří let.