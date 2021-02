Rodí se jednorázová změna voleb pro případ krachu vyjednávání. | E15.cz

Mezi poslanci a senátory se debatuje o velmi omezené úpravě volebního zákona, která by platila pouze jednorázově pro letošní říjnové volby do Poslanecké sněmovny. Byla by záložnín řešením pro případ, že se vláda s opozicí na trvalejších změnách vyvolaných zásahem Ústavního soudu, nedohodne. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) navrhne kabinetu dvě varianty voleb - buď jeden celostátní obvod, nebo zachování čtrnácti volebních krajů.

„Kdyby se dohoda nedařila, v nejhorším případě můžeme vyjednat minimalistickou novelu zákona jenom pro letošní volby,“ řekla členka ústavně-právního výboru Helena Válková (ANO). Ta se obává, že shoda na stabilním řešení bude obtížná. „Mohl by vzniknout paskvil, který by někdo například kvůli modelu dělení hlasů na mandáty znovu napadl ústavní stížností,“ dodala Válková.

Možnost jednorázového způsobu přepočtu hlasů připouští i šéf senátního ústavně-právního výboru Tomáš Goláň (ODS). „Norma by měla omezenou účinnost na rok a pak by přestala platit. Následně by byly obě komory parlamentu nuceny přijmout nový a pořádný zákon,“ uvedl.

Goláň však věří, že základem se stane poslanecký návrh volebních paragrafů Marka Výborného (KDU-ČSL). „Je spočítaný volitel a jsou za celou republiku na jednotlivé strany rozpočítány mandáty. Ty se pak ve druhém skrutiniu distribuují do jednotlivých volebních obvodů,“ přiblížil senátor.

Také ústavní právníci jsou přesvědčení, že předloha Výborného by vyhověla nálezu ústavních soudců a byla by nejjednodušší. „Šlo by jen o prohození dvou kroků, které zákon obsahuje. Malé strany by už poškozeny nebyly,“ míní Jan Kysela z Právnické fakulty UK.

Opačně to vidí vláda. Premiér Andrej Babiš (ANO) už avizoval, že jeho kabinet přijde s vlastní novelou zákona. Vypracovalo ji ministerstvo vnitra, které za organizaci voleb odpovídá.

„Dostal jsem za úkol připravit dvě varianty, a to jeden celostátní volební obvod s jednou kandidátkou pro každou stranu a 14 volebních obvodů s poměrným přepočtem,“ řekl šéf rezortu vnitra Hamáček.

Předseda sociální demokracie považuje za nejčistší jeden obvod. Vnímá nicméně, že Senát a velká část Poslanecké sněmovny jsou proti.

Aby lidé vybírali z celorepublikové kandidátky, prosazuje pouze uskupení premiéra Babiše a SPD. To by však znamenalo, že z dolní komory parlamentu zmizí široké regionální zastoupení. Drtivě by převažovali poslanci z nejsilnějších obvodů, jako je Praha nebo Středočeský a Jihomoravský kraj.