Zavřené školky ztrpčují život rodičům malých dětí | E15.cz

Počet mateřských škol postižených koronavirem výrazně narůstá. Například Praha měla na začátku října uzavřenu dvacítku mateřských škol a nyní jich je už více než stovka. To je čtvrtina z celkového počtu v hlavním městě. Středočeský kraj hlásí pětinu školek v karanténě, konkrétně přes sto padesát.

Stejný počet postižených MŠ má Zlínský kraj. Jenže v jeho případě je přes čtyřicet procent těchto zařízení pro předškoláky. Na Plzeňsku nefunguje třetina školek, tedy více než osm desítek.

„Překvapuje mě, že ačkoli počet mateřských škol v karanténě narůstá, vláda se tímto problémem vůbec nezabývá a ignoruje ho. Přitom od jara se některé školky potýkají s karanténou už potřetí,“ řekl šéf Pedagogické komory Radek Sárközi.

Pracovníci MŠ by uvítali, kdyby jim vláda zajistila kvalitní české respirátory nebo roušky z nanomateriálů, aby nemuseli používat doma šité roušky, které je dostatečně nechrání. „Jinde v zahraničí jsou školy vybavovány čističkami vzduchu a UV sterilizátory,“ dodal Sárközi.

Pomohlo by také snížení počtu dětí v odděleních, kde jich může být až 28 najednou. Stačilo by, kdyby rodiče měli nárok na ošetřovné, i když nebyla škola uzavřena. Osvědčilo se to na jaře, kdy byla situace méně kritická než nyní. Od července ale byla tato možnost zrušena.

„Dalším z řešení by bylo uzavření mateřských škol mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, nebo příslušnou krajskou hygienickou stanicí, ale s výjimkou pro děti rodičů, kteří chodí do práce. Ty by mohly do školek docházet,“ uvedla ředitelka MŠ Frýden-Místek Natália Toflová. „Ostatní rodiny mají možnost nechat děti doma, a přispět tím k boji s epidemií,“ podotkla.

„Ke zlepšení situace by napomohlo, kdyby epidemiologové i politici veřejně vyzvali rodiny, které nejsou nuceny posílat děti do mateřských škol, aby je nechaly doma, a omezily tím počet sociálních kontaktů,“ míní ředitelka MŠ z jihočeských Ledenic Petra Gregorová.

Podle informací z mateřských škol hygiena v některých případech karanténu nevyhlásí, i když mají učitelky pozitivní nález na koronavirus. Navíc testování dětí neprobíhá důsledně. Někdy hygiena ředitele vůbec neinformuje o tom, že je pracovník školy nebo dítě v karanténě. Jedním z důvodů je, že jsou nyní hygienické stanice přetížené.

„Ministerstvo zdravotnictví by mělo začít zveřejňovat statistiky, které dostává z jednotlivých krajských hygienických stanic, aby je bylo možné analyzovat,“ myslí si prezident Pedagogické komory Sárközi s tím, že úředníci by měli začít sami sbírat údaje přímo ze škol, a to nejen z mateřských, ale i ze základních a středních škol až bude obnoven jejich provoz.