Mzda v bitcoinu, poučení z Blažka a bič na ČNB. Krypto chtějí politici řešit i po volbách
Kryptoměny z české politiky zřejmě jen tak nezmizí. A nejen kvůli dopadům kauzy exministra Pavla Blažka s přijetím bitcoinového daru na fungování státní správy.
Nehledě na výsledek sněmovních voleb by mohly v Česku vzniknout další zákony, které by usnadnily život fanouškům kryptoměn. Doufá v to jeden z nejznalejších českých zákonodárců v oblasti kryptoaktiv Jiří Havránek (ODS), který ve spolupráci s Markem Novákem z ANO a následně i s nestraníkem za KDU-ČSL Michaelem Kohajdou jako první zvedli ve sněmovních výborech téma jednoduššího danění zisků z prodeje bitcoinu a spol. Havránek by rád pokračoval ve spolupráci se zástupci ostatních stran na přijetí další legislativy týkající se digitálních měn. Měla by ulehčit život individuálním investorům, firmám, ale i úředníkům.
„Hrozně bych si přál, aby ta spolupráce napříč stranami pokračovala i po volbách. Proto vlastně ani teď neděláme žádné partyzánštiny ve smyslu předkládání nějakých pozměňujících návrhů jen tak pro slávu, bez pořádného prodiskutování,“ vysvětluje Havránek. „V případě bitcoinu se bavíme o novém aktivu v rámci vnímání celé společnosti. To prostě svůj čas a pořádně projednání potřebuje,“ dodává politik, kterému se koncem loňského roku pro pozměňovací návrh na narovnání zdanění zisků z prodeje kryptoměn a cenných papírů podařilo najít podporu mezi jednotlivými poslanci napříč stranami.
Legislativu schvalovanou krátce po vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách, samozvaného zastánce kryptoměn, nakonec přijal za svou po jeho vzoru i Andrej Babiš. Návrh na zavedení časového testu na prodej kryptoměn ve sněmovně tehdy i díky uchopení tématu ze strany ANO prošel jednomyslně.
Edukace Blažkem
Z bitcoinu a spol. se údajně nestalo tabuizované politické téma ani po letošním rozhoření kauzy, kdy ministerstvo spravedlnosti vedené tehdy ještě Havránkovým stranickým kolegou Blažkem přijalo darem bitcoiny s pochybnou minulostí. „Je to přesně naopak. Když to vezmu celospolečensky, to jsou v nadsázce týdny a už měsíce probíhající kryptoměnové edukace. Opravdu mnoho lidí začalo chtít vědět, jak třeba funguje bitcoinová peněženka,“ líčí mladý poslanec.
Přesto v programu Spolu zmínka kryptoaktiv chybí. „Je tam kryptoměnám nadřazená kapitola fintech. Vždycky ale platí, že za vámi má být vidět práce. My v ní samozřejmě chceme pokračovat, a to ve dvou směrech. Jedna věc je, co dělat pro investory a lidi v kryptu, ta druhá, jak se k němu má stavět stát,“ tvrdí Havránek.
ANO a lhůty pro Českou národní banku
V programu favorita voleb ANO naopak zmínky kryptoaktiv nechybí. Strana Andreje Babiše hodlá zachovat časový a hodnotový test pro danění kryptozisků, zároveň by chtěla stanovit tříměsíční lhůtu pro schválení nebo zamítnutí žádosti o licence pro fintech a kryptofirmy. Ty v tuzemsku uděluje Česká národní banka.
Konkrétně bez licence MiCA se poskytovatelé služeb spjatých s kryptoaktivy v budoucnu neobejdou. Případné dlouhé čekání na udělení licence by mohlo jejich byznys zkomplikovat. Podle Havránka ale těžko může v praxi fungovat mechanismus, který by ČNB přinutil k rychlejšímu odbavování agendy. Nápad prý podle poslance rovněž neodpovídá realitě, kdy se Česká národní banka potýká s nečekaně vysokým počtem žádostí o udělení licence MiCA.
Místní kryptobyznys v minulosti počítal s tím, že náročným licenčním řízením úspěšně projdou spíše jen jednotky firem, podle ČNB se do něj ale dosud přihlásilo 229 subjektů. „ČNB v souvislosti s nařízením MiCA nenabírala nové pracovníky, nápor žádostí je řešen převedením kapacit v rámci banky,“ uvádí mluvčí ČNB Jaroslav Krejčí s dodatkem, že centrální banka se coby nezávislá instituce k volebním programům jednotlivých politických stran nevyjadřuje.
Státní bitcoinová rezerva
Pokud by chtěl stát ještě více podporovat kryptobyznys, který i z Česka dokáže hrát ve světové lize, poměrně snadno mu může zajistit nepřehlédnutelnou reklamu. Za předpokladu, že by se například inspiroval v USA a tamní bitcoinovou rezervou. Trumpova administrativa se zavázala neprodávat bitcoiny, které zabavila v trestních kauzách, aby je mohla do národní bitcoinové rezervy zařadit a nemusela utrácet peníze daňových poplatníků za nákup virtuálních mincí. Podobné opatření, hypoteticky první svého druhu v Evropské unii, by lákalo i zastánce kryptoměn Havránka.
„Jsme ale na začátku diskuze, co by měl stát s bitcoiny dělat. Já to zjednodušuji tak, že když máme státní Budvar, a to jenom z důvodu očekávání, že každý rok vydělá peníze, tak proč nedržet ty zabavené bitcoiny? Postupem let by mohly ještě nabýt na hodnotě,“ uvažuje politik, podle kterého je nicméně vytvoření státní bitcoinové rezervy velmi daleko.
Prvním krokem by podle něj mělo být zvážení, jestli je vůbec správnou cestou prodávat bitcoiny v aukci prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových namísto regulovaných kryptoburz. „Kdyby ministerstvo spravedlnosti původně chtělo prodávat bitcoiny po Tomáši Jiřikovském přes kryptoburzy, tak by okamžitě narazilo na jejich kontrolní mechanismy proti praní špinavých peněz. Každopádně je jasné, že stát vůbec neměl tyhle bitcoiny jako dar přijímat,“ myslí si Havránek, který sám sebe označuje za bitcoinového maximalistu: člověka, jenž z virtuálních měn pociťuje jednoznačně největší porci důvěry v tu největší a nejstarší z nich, tedy bitcoin.
Mzda v kryptoměně
Mezi argumenty kritiků bitcoinu a spol. patří ten, že málokdo si nechává posílat výplatu ve virtuálních mincích. Konkrétně vyplácení alespoň části mzdy v bitcoinu podle Havránka ale částečně brzdí současná legislativa, zasazoval by se proto o její zjednodušení. „Budeme se bavit například o nastavení a usnadnění toho, jak by mohly firmy vyplácet zaměstnance v kryptoměně, aby to nemuselo mít formu takzvaného naturálního plnění.“
Ulehčit by to mohlo zejména firmám působícím přímo v oblasti kryptoměn, protože řada zaměstnanců je v této sféře zvyklá pobírat alespoň část mzdy právě v bitcoinu nebo jiné virtuální měně. Kromě toho šéfka kryptoplatební brány Confirmo Anna Štrébl už dříve upozornila, že se tento způsob zasílání finanční odměny, ať už v bitcoinu nebo virtuálních měnách navázaných na kurz dolaru či eura, hodí například pro vyplácení zahraničních pracovníků na volné noze a digitálních nomádů.
Bitcoin v DIP
Mezi současnými držiteli bitcoinu často rezonuje pohled na kryptoměnu coby prostředek dlouhodobého spoření, případně formu zajištění na důchod. Zároveň vznikl kvůli souběhu loňského spuštění amerických burzovně-obchodovaných fondů (ETF) na kryptoměny a zavedení státní podpory takzvanému Dlouhodobému investičnímu produktu (DIP) paradox.
Čeští občané sice mohou čerpat daňové zvýhodnění v rámci DIP na investici do bitcoinového fondu na Wall Street, ne však ale na nákup bitcoinu například přes kryptoburzu. „To je věc, kterou si beru osobně za svou: pokud mám možnost spořit si do DIP i formou různých kryptoměnových ETF, tak proč bych to nemohl dělat přímo přes svůj bitcoin držený například na českých regulovaných burzách?“ pokládá řečnickou otázku Havránek.
Jednodušší daňová pravidla tradingu
Letos nabyl na účinnosti zákon, který zrovnoprávnil danění zisků z prodeje kryptoměn s těmi z cenných papírů. Po třech letech držení bitcoinu a spol. jsou případné zisky osvobozeny od daně. Novinka ale neupravila situaci směny jedné kryptoměny za druhou, například bitcoinu za ether. Nadále může podléhat dani ze zisku rozdíl mezi cenou bitcoinu v době jeho pořízení a okamžikem směny za jinou virtuální minci.
Podle Havránka by nejenom z pohledu traderů, ale hlavně i státu a jeho úředníků dávalo smysl pravidlo zjednodušit tak, že by se daňovou událostí stalo až převedení virtuálních mincí na standardní státní měnu. Traderům i pracovníkům finanční správy by tak odpadla povinnost zabývat se mnohdy až stovkami nebo tisícovkami nepřehledných transakcí za rok.
Řekli o bitcoinu. Jak na kryptoměnu reagoval svět byznysu
Kryptoměna bitcoin se dostala do oběhu 3. ledna 2009. Během patnácti let existence zaujala nejen vývojem svého kurzu, ale i tím, jaké reakce vzbudila mezi známými podnikateli, investory nebo politiky. Následuje chronologicky řazený výčet silných výroků o nejstarší virtuální měně.
2010
„Pokud tomu nevěříš nebo nerozumíš, nemám čas tě přesvědčovat, sorry.“ Reakce dodnes neznámého tvůrce bitcoinu Satoshiho Nakamota, když na diskuzním fóru popisoval technické parametry kryptoměny.
2011
„Od peněžního systému chceme, aby zprostředkovával transakce a aby díky tomu rostlo hospodářství jako celek. V případě bitcoinu se ale nic takového neděje. Na něm bohatnou ti, kteří ho mají dostatek a neutrácejí.“ Lauerát Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman.
2014
„Držte se od bitcoinu dál. Je to v podstatě jen šálení smyslů.“ Šéf Berkshire Hathaway Warren Buffett se o čtyři roky později zmínil o bitcoinu znovu kriticky. Vyjádřil přesvědčení, že virtuální měna špatně skončí, a přirovnal ji k jedu na krysy.
2015
Výrok šéfa hnutí ANO a jednoho z nejbohatších obyvatel Česka zdobil i jednu ze zdí v pražských Holešovicích. |
„Vůbec netuším, co to je, a pokud vím, tak nikdo bitcoinem neplatí. Ta měna nemá nějakou dobrou pověst." Andrej Babiš v roli ministra financí takto komentoval zprávu, že kryptoměnu bylo možné koupit i na pobočkách České pošty.
2017
„Bitcoin je ukazatelem toho, jak velká je ve světě poptávka po praní špinavých peněz.“ Larry Fink, šéf společnosti BlackRock, která je největším správcem aktiv na světě. V roce 2023 ale svůj názor změnil. Právě jeho firma se začala připravovat na spuštění prvního bitcoinového burzovně-obchodovaného fondu (ETF). Růst kurzu bitcoinu na podzim 2023 navíc glosoval slovy, že jde o přesun investorů za kvalitou, a tou kvalitou je podle Finka právě dominantní kryptoměna.
2018
„Bitcoin je příklad investice, na který sedí teorie většího hlupáka. Sama o sobě kryptoměna nic neprodukuje. Kdybych si teď mohl vsadit na její pokles, udělám to.“ Zakladatel Microsoftu Bill Gates, později, v roce 2022, na téma kryptoměn dodal, že kdo má méně peněz než Elon Musk, neměl by bitcoin vůbec kupovat.
2021
„V době, kdy na standardní měně máte úroky pod úrovní inflace, jenom blázen by se nedíval po alternativách. Konkrétně bitcoin je skoro stejný bullshit jako ty běžné peníze. Klíčové slovo je ,skoro’“. Elon Musk, šéf Tesly a SpaceX, jehož firmy drží bitcoiny ve své rozvaze.
2023
„Když zahrabete zlato na zahradě, bude to stále zlato i za tisíce let. Ale když o bitcoin přestanou mít zájem těžaři, ztratí na hodnotě. Je to zranitelné aktivum.“ Nassim Nicholas Taleb na investiční konferenci SH!FTS. |
„Já céčka kupovat nechci.“ Na stejné konferenci jako Taleb se kriticky vůči kryptoměnám jako takovým vymezil šéf EPH a spolumajitel vydavatele deníku e15 Daniel Křetínský. |