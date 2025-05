Příjezd Zelenského sledovaly podle ČTK z Hradčanského náměstí asi dvě stovky lidí s ukrajinskými a českými vlajkami, prezidenta vítali jásotem a potleskem. Další lidé pozorovali uvítací ceremoniál z ulice Ke Hradu.

Ukrajinská hlava státu po příjezdu do Prahy vyzdvihla vděčnost Česku za zásadní podporu a posilování spolupráce. „Česká muniční iniciativa fungovala efektivně, budeme v ní pokračovat. Samostatným směrem spolupráce je rozvoj našeho vojenského letectva, rozšíření výcvikových programů pro piloty a zajištění našich sil letouny F-16,“ uvedl Zelenskyj.

Po jednání s Pavlem dodal, že Česko dělá všechno pro to, aby zastavilo ruskou agresi. Vyslovil lítost nad tím, že někteří evropští lídři – na rozdíl od Česka – blokují snahu Ukrajiny o vstup do Evropské unie. Podle něj je to jenom proto, že chtějí získat lepší místo na tribuně na Rudém náměstí.

Ukrajina podle Zelenského potřebuje víc sankcí proti Rusku, podporu a také citelné zvýšení vzájemné spolupráce v obraně v celé Evropě. Poznamenal také, že pro napadenou zemi je velkou prioritou rekonstrukce nemocnic, následkem ruských útoků jsou jich stovky poškozeny. V některých regionech bude podle Zelenského nutné fakticky vystavit novou zdravotnickou síť.

Další dodávky munice se chystají

Pavel poznamenal, že pokud by Rusko ve válce uspělo, mělo by to negativní důsledky i přímo pro nás. Pokud by bylo odměněno za svoji agresi, utvrdilo by se, že způsob, jakým řešilo své zahraničněpolitické cíle, je správný. Je v bezprostředním zájmu Česka, aby výsledkem mírových jednání, která snad v dohledné době začnou, nebylo to, že agresor bude odměněn, a oběť, tedy Ukrajina, bude potrestána, zdůraznil.

Česko bude podporovat Ukrajinu v jejích ambicích na členství v Evropské unii i Severoatlantické alianci (NATO). Prezident také přislíbil další podporu Ukrajiny prostřednictvím dodávek munice.

Pokud vše půjde, jak je dojednáno, mohla by Ukrajina ve zbytku roku v rámci muniční iniciativy obdržet až 1,8 milionu kusů velkorážní munice, řekl na tiskové konferenci po jednání Pavel. Podle prezidenta Pavla není možné vycházet z toho, že ještě letos bude dosaženo míru. Podotkl, že munice se dá vždy využít k doplnění zásob, ale jen těžko se dají navázat přerušené obchodní vztahy. Vyslovil své přesvědčení o tom, že právě muniční iniciativa a schopnost dodávat Ukrajině dostatečné množství munice je jedním z předpokladů, jak donutit Rusko, aby pochopilo, že pokračovat v agresivní válce nedává smysl. Jinak by Rusko získalo na bojišti převahu a nemělo by podle něj důvod válku ukončit.

Vůbec poprvé do Prahy dorazila také ukrajinská první dáma Olena Zelenská. Zúčastní se zahájení konference Healthcare Initiative for Ukraine, měla by se také setkat s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem.

Areál Pražského hradu byl kvůli Zelenského návštěvě odpoledne uzavřen. Po celý den byly uzavřeny pokladny, informační střediska, zahrady, návštěvnické objekty a výstavy na Hradě.

Podle mluvčího policejního prezidia Ondřeje Moravčíka jsou kvůli nedělní návštěvě v pohotovosti desítky policistů. „Přesun delegace by měl být standardní bez výraznějšího narušení silničního provozu,“ uvedl mluvčí.

Zelenskyj se sejde i s představiteli opozice

S předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou se má Zelenskyj sejít v pondělí dopoledne ve Sněmovně. Místopředseda opozičního hnutí ANO i dolní komory Karel Havlíček sdělil, že společně s dalším místopředsedou Sněmovny z ANO Alešem Juchelkou budou přítomni pondělnímu setkání vedení Sněmovny se Zelenským.

Před polednem Zelenského přivítá premiér Petr Fiala ve Strakově akademii. Jednat budou podle úřadu vlády o pokračování pomoci Ukrajině, české muniční iniciativě, možnostech příměří nebo o zapojení českých firem do obnovy Ukrajiny. V pondělí odpoledne se Zelenskyj sejde s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a dalšími představiteli horní parlamentní komory. Sejde se také s lídry parlamentních stran, vedením obranných společností, se studenty a s ukrajinskou komunitou.

Zelenskyj se původně měl v úterý osobně účastnit summitu Iniciativy Trojmoří ve Varšavě a zde měl jednat i s Pavlem. Na jednání summitu se ale nakonec připojil jen prostřednictvím videohovoru.

Od začátku války na Ukrajině Zelenskyj do Prahy dorazí podruhé, poprvé přicestoval v červenci 2023, i tehdy šlo o neohlášenou návštěvu. Ukrajinský prezident se tehdy setkal s prezidentem Pavlem, premiérem Fialou i s předsedy obou komor Parlamentu.

VIDEO:Přistání ukrajinského prezidentského speciálu v Praze