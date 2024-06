Zubíková při představení kandidátů řekla, že chce zachovat na fakultě kontinuitu. Návrh považuje za kompromisní řešení, jelikož nenavrhla Ševčíka na svého statutárního zástupce. Funkční období nových proděkanů začne 1. července.

O Ševčíkově odvolání rozhodl rektor Petr Dvořák loni v prosinci, vytýkal mu nevhodné vystupování na veřejnosti. Fakultu od té doby vedla právě Zubíková, která byla statutární zástupkyní Ševčíka, v květnu ji do funkce děkanky zvolil v druhé volbě akademický senát fakulty, v první volbě nikoho nezvolil. Ševčík proti rozhodnutí o svém odvolání podal žalobu. Podle něj šlo o politické rozhodnutí, které poškozuje univerzitu daleko více než jeho hodnocení premiéra Petra Fialy (ODS).

Akademický senát fakulty vyčkával s vyhlášením volby nového děkana, dokud soud nerozhodne o návrhu na odložení účinnosti odvolání. Městský soud v Praze žalobě odkladný účinek v únoru nepřiznal, o žalobě bude teprve rozhodovat.

Výběr proděkanů je podle zákona o vysokých školách čistě na děkanovi, jména sice musí předložit akademickému senátu fakulty, ten se ale k návrhům pouze vyjadřuje.

Senátor Václav Sosna před hlasováním o záměru jmenovat proděkany řekl, že má obavy o budoucnost fakulty. Jmenování Ševčíka proděkanem je podle něj opakem toho, co fakulta nyní potřebuje, míní. Zápory tohoto rozhodnutí podle něj převažují nad klady. Požádal děkanku, senátory i budoucí proděkany, aby při svém jednání mysleli na fakultu.

„Mám pocit, že vy jste se rozhodli, že budete bojovat primárně se mnou, ale i svým způsobem se zbytkem školy,“ uvedl rektor Dvořák. Tento krok podle něj dál nechává fakultu ve stejné pozici vůči veřejnosti, škole i rektorovi. Dvořák v minulosti hovořil o tom, že by mělo vedení fakulty situaci uklidnit. Připomněl, že fakulta je součástí VŠE.

Dvořák podle iROZHLASU otevřeně připustil zrušení celé fakulty v případě, že by se situace na fakultě nezlepšila. „Pokud by situace měla být taková, že se jí to nepodaří a bude to pro školu znamenat další problémy nebo zátěž, tak v té chvíli tomu nemohu přihlížet a nic nedělat. Není to problém jedné fakulty, ale už celé školy. Pokud to fakulta nezvládne, tak musím já a senát konat. Když se podíváte, jaké tam jsou možnosti, tak jich tam moc není,“ dodal.