Šíření covidu přestane být trestným činem. Odsouzeny byly desítky lidí | e15.cz

Za pár týdnů to budou přesně tři roky od vypuknutí koronavirové pandemie v České republice. Od té doby nemoc prodělaly miliony Čechů, miliony z nich se nechaly proti nemoci očkovat. Covid už nepřeplňuje nemocnice a podle vlády tak nastal čas i na jeho ústup z české legislativy. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje vyřadit covid ze seznamu nakažlivých nemocí, jejichž šíření je trestné. To umožní mimo jiné zrušit další ustanovení spojená s pandemií, například izolaci nakažených covidem.

„Onemocnění covid-19 bylo do nařízení vlády zařazeno v době, kdy o něm bylo velice málo relevantních informací, zejména o jeho zdravotních dopadech a důsledcích pro veřejné zdraví. V této době nebyla k dispozici ani účinná léčba tohoto onemocnění, ani vhodná preventivní opatření,“ píše v důvodové zprávě ministerstvo. To už podle rezortu neplatí, lékaři umějí nemocné účinně léčit a existuje prevence v podobě očkování. Šíření covidu už nedosahuje takové společenské škodlivosti jako šíření jiných nakažlivých nemocí, a tak už jej není třeba podle ministerstva trestat.

Seznam onemocnění, za jejichž šíření lze skončit ve vězení, není součástí trestního zákoníku, ale samostatného nařízení vlády. Kabinet tak nemusí měnit zákon, stačí rozhodnutím vlády upravit nařízení. V něm je momentálně vyjmenováno zhruba dvacet nemocí. Kromě covidu je zde například AIDS a šíření viru HIV, cholera, mor, ebola, tuberkulóza, salmonelóza, infekční žloutenka nebo pohlavní nemoci. Trestné jsou i infekční otravy a nákazy šířené potravinami a vodou. Nařízení vyjmenovává i nakažlivé nemoci zvířat a užitkových rostlin, které se nesmí šířit.

Trestní sazba se pohybuje od půl roku do tří let, možné je i propadnutí majetku nebo zákaz činnosti. Sazba se zvyšuje s nouzovým stavem nebo s tím, pokud by dotyčný způsobil někomu smrt. V minulosti si rozsudek za spáchání trestného činu šíření nakažlivé nemoci vyslechly maximálně jednotky lidí, v posledních třech letech jsou to desítky lidí. V roce 2021 bylo za šíření nakažlivé nemoci, úmyslně i z nedbalosti, odsouzeno 63 lidí. Loni to bylo 45 lidí.

Soudy se v některých případech táhnou dodnes. Například minulý týden krajský soud v Brně potvrdil dvouletý podmíněný trest dvaačtyřicetileté ženě, která s malým dítětem jela v roce 2021 autem mezi dvěma kraji i přes nařízenou izolaci. Necítila se dobře a chtěla přespat v autě, nakonec ji našli policisté a záchranáři, které zavolal její manžel.

Za šíření nakažlivé nemoci byla stíhaná i plzeňská soudkyně nebo pražský zaměstnavatel, který zfalšoval lékařská potvrzení svých dvou zaměstnankyň. Na mnoho lidí přišli policisté náhodou, například při silniční kontrole nebo dokonce při požáru domu, u kterého se pohyboval bez roušky jeho majitel, který měl být v té době v izolaci někde úplně jinde.

Ministerstvo spravedlnosti, které k navrhované změně nařízení vypracovalo dopadovou studii (RIA), navíc upozornilo, že až poté bude možné zrušit další protiepidemická opatření. „Ponechání stávajícího stavu by v praxi znamenalo, že by nemohlo dojít ke zrušení řady přijatých opatření, včetně striktně nastavené povinnosti izolace nakažených osob, od které postupně celá řada evropských států ustupuje, nebo ji staví pouze na roveň doporučení,“ uvádí rezort.