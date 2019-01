Sněmovna schválila zdanění církevních restitucí. Podle opozice jde o úlitbu komunistům | E15.cz

Podle šéfa KSČM Vojtěcha Filipa zavádí předloha rovnost subjektů. „Souvisí s novelou daňového zákona. Jde o to, aby lidé neměli pocit, že když má někdo větší sílu, dostane více než obyčejný občan,“ řekl. Komunisté předpokládají, že zákon narazí v Senátu a bude na něj s největší pravděpodobností podána ústavní žaloba. „Bereme to jako součást legislativního procesu,“ podotkl Filip.



Pokud norma začne od začátku příštího roku platit, dopadne podle opozice hlavně na menší církve včetně Federace židovských obcí. „Vůči malým církvím je nejnespravedlivější. Devatenáct procent jim seberete, to je zdaleka nejnemravnější. V tažení komunistů proti katolické církvi budou nejvíce postiženy malé církve,“ prohlásil v rozpravě na adresu vládních poslanců šéf ústavněprávního výboru Marek Benda (ODS).



Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek to vidí ještě ostřeji. „Jedním z hlavních motivů schválení zákona je projev antisemitismu. Je řada poslanců, kteří tak smýšlejí,“ míní.

Podobně jako další opoziční politici poukázal Kalousek na to, že návrh odporuje právnímu státu. „Jedna smluvní strana, tedy stát, změnila stanovisko,“ uvedl v narážce na smlouvy s církvemi, které s nimi po schválení původního zákona platného od roku 2013 podepsal tehdejší premiér Petr Nečas (ODS).Piráti kritizovali vládní sestavu ANO a ČSSD tolerovanou komunisty kvůli tomu, že nepředložila žádnou analýzu, která by dokládala údajnou předraženost finančních náhrad. „Máme tři stanoviska ústavněprávního výboru, že zákon bude Ústavním soudem zrušen, protože je to zmetek. Návrh k žádné revizi nepovede, je to jen šidítko pro lidi,“ řekl poslanec Jakub Michálek.Ten před časem komunistický návrh podpořil, nyní však otočil. „Ano, hlasoval jsem na výboru pro, restituce považuji za netransparentní. Udělal jsem ale chybu, že jsem si tehdy nepřečetl právní analýzy. Vy děláte chybu, že jste si nepřečetli doteď,“ vzkázal vládním kolegům.

O tom, že finanční náhrady za nevydané pozemky a budovy vyčíslené na 59 miliard korun jsou přemrštěné, hovořil před sestavením své menšinové vlády premiér Andrej Babiš (ANO). „Byly předražené o 54 miliard, a proto už pět let říkám, že je třeba to zdanit,“ prohlásil.



Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) tehdy uvedla, že má k dispozici analýzy, které Babišovo tvrzení dokládají. Později svá slova korigovala s odůvodněním, že měla jen ústní informace.



„Vláda nedoložila údajné předražení církevních restitucí v době, kdy byly přijímány. A bez toho, aby vláda doložila takové předražení, máme za to, že je velmi vysoká pravděpodobnost, že tento návrh zruší Ústavní soud jako protiústavní,“ řekl poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.