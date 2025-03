Od pondělního rána jezdí mezi Florencí a Hlavním nádražím náhradní tramvajová linka XC. Florenc je přestupní stanicí v centru hlavního města u stejnojmenného autobusového nádraží. Slouží i k přestupům mezi linkami B a C. Každá z nich má vlastní nástupiště.

Stanice se kvůli havárii vody uzavřela v neděli před 18:00. Problém způsobila vodovodní přípojka poškozená při stavebních pracích. Na místě zasahovali pražští hasiči, hasiči dopravního podniku i pracovníci Pražských vodovodů a kanalizací. „Nyní odkrýváme podhledy ve stanici, aby voda, která tam nyní je, vytekla, a kontrolujeme protipožární ochranu,“ uvedl v pondělí dopoledne dopravní podnik na síti X.

Dopravní podnik předpokládá, že stanice zůstane zavřená několik dnů. Cestující na lince C mohou pro vstup a výstup použít nejbližší stanici - Hlavní nádraží a poté jet tramvají. V úseku mezi stanicemi Florenc, Masarykovo a Hlavní nádraží jezdí v obou směrech tramvaje XC, a to v intervalu zhruba 15 až 20 minut. „Linka XC je určena především pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu,“ dodala Řehková. Pro bezbariérový přístup z linky metra B doporučuje dopravní podnik využít výtah ve stanici Národní třída u tramvajové zastávky Lazarská.

VIDEO: Průsak vody v metru na Florenci

Průsak vody v metru na Florenci. • HZS Praha

Stanice Florenc byla otevřena v roce 1974 pro linku C a v roce 1985 pro linku B. Do roku 1990 nesla název Sokolovská. V březnu 2022 zahájil dopravní podnik ve stanici opravu stropní desky pod křižovatkou ulic Křižíkovy a Ke Štvanici, rekonstrukce si vyžádala a ještě vyžádá opakované víkendové výluky na části linky C. Náklady na rekonstrukci jsou podle dřívějších informací téměř 1,8 miliardy korun a pro podnik ji uskutečňují firmy Metrostav DIZ a Geosan. Práce mají skončit do konce příštího roku.