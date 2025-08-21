Stanjura chce vládě navrhnout deficit rozpočtu zhruba 280 miliard
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) očekává, že vládě předloží návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem přibližně 280 miliard korun. Návrh bude zahrnovat výdaje na obranu ve výši minimálně 2,2 % HDP a také návratnou půjčku společnosti EDU II na stavbu nových bloků jaderné elektrárny Dukovany. Stanjura to uvedl novinářům při prezentaci makroekonomické predikce ministerstva financí. Pro letošní rok je schválený rozpočet s deficitem 241 miliard korun.
Stanjura připomněl, že zákon o rozpočtové odpovědnosti umožňuje pro příští rok schodek zhruba 230 miliard korun. Zákon se ale nevztahuje na výdaje na obranu, které mají přesáhnout dvě procenta HDP, a nepodléhají mu ani jednorázové výdaje, mezi které stavba jaderných bloků patří. Přesnou výši navrženého deficitu ministerstvo sdělí vládě 31. srpna.
Ministr zároveň upozornil, že o přesné výši plánovaných výdajů na obranu se ještě povede ve vládě diskuse. Sám bude navrhovat, aby činily 2,3 procenta HDP. Zdůraznil přitom, že tyto výdaje se nebudou týkat pouze kapitoly ministerstva obrany.
Výdaje na stavbu nových jaderných bloků budou podle Stanjury účelově vázány a bude je možné z rozpočtu uvolnit, pouze pokud stát získá notifikaci Evropské komise pro veřejnou podporu stavby. Ministr přitom upozornil, že není vyloučeno, že tato notifikace přijde až v roce 2027. „Výstavbu by to neohrozilo, společnost bude čerpat komerční úvěr, ale ty peníze by zůstaly nevyužity a tím pádem by se snížil schválený deficit,“ podotkl.
Hospodářské příjmy by se měly zvýšit
Rozpočtové příjmy by se v příštím roce měly díky hospodářskému růstu zvýšit zhruba o dvě procenta, což odpovídá vyšším desítkám miliard korun, řekl Stanjura. „Automaticky se valorizují penze, platby za státní pojištěnce, dvě procenta HDP na obranu a taky platy pedagogů. Tyhle valorizační vzorce pokryjí takřka celý nárůst daňových příjmů,“ upozornil však ministr.
Za svou prioritu označil udržení schodku veřejných financí na letošní úrovni, kdy by podle prognózy ministerstva měla činit 1,9 procenta HDP. Stanjura zároveň upozornil, že zákon o rozpočtové odpovědnosti předpokládá v roce 2027 další snižování strukturálního deficitu, což si vyžádá nová konsolidační opatření. Pokud bude současná vládní koalice po říjnových volbách pokračovat, je připraven další konsolidaci veřejných financí navrhnout.
