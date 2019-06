Alimenty za neplatiče uhradí stát | E15.cz

Tisíce dětí, kterým jeden z rodičů neposílá nařízené alimenty, by měly od roku 2021 dostávat peníze od státu. Úřady pak budou dlužnou částku po neplatičích vymáhat samy. Stojí to v návrhu zákona na zavedení zálohovaného výživného, který poslala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) do mezirezortního řízení.