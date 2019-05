Stát přihrál exekutorům tisíce důchodců | E15.cz

Rekordní zvýšení důchodů od letošního ledna, které často vyzdvihuje vláda ANO a ČSSD, má i svou odvrácenou stranu. Kvůli průměrnému růstu penzí o devět set korun a tisícovce navrch pro seniory starší 85 let nově spadly do exekuce tisíce lidí. Důvodem je to, že jejich příjmy překročily takzvanou nezabavitelnou částku. Podobná situace se bude opakovat i příští rok, protože koalice se už dohodla na další valorizaci.