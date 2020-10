Stát za dva roky rozdal slevy na jízdném za deset miliard | E15.cz

Druhý rok státních slev v dopravě pro studenty a důchodce stál přes 4,5 miliardy korun. Meziročně to je o 1,1 miliardy méně. Důvodem poklesu je především omezení cestování během koronavirové krize, před ní kompenzace naopak spíše rostly. Vyplývá to z údajů ministerstva dopravy. Slevy platí od září 2018, celkově od té doby za ně zaplatil více než 10,1 miliardy korun.

Stát poskytuje pro žáky a studenty do 26 let a seniory nad 65 let slevu na jízdném ve veřejné dopravě 75 procent.

Stát tak ve druhém roce slev na slevách ušetřil. Faktury za kompenzace začaly klesat od března po vypuknutí koronavirové krize, kdy se kvůli vládním omezením výrazně snížil počet cestujících a dopravci také omezili vlastní spoje. Nejvýrazněji se krize projevila v dubnu, kdy dopravci vyfakturovali 49,5 milionu korun, což bylo proti běžným měsícům o 90 procent méně. Postupně začaly kompenzace růst, dosud se však stále nedostaly na předchozí úroveň. Vláda původně chtěla platnost slev během koronavirové krize omezit, nakonec zůstaly beze změny.

Před krizí vyplacené kompenzace za slevy naopak převážně rostly. Rekordním měsícem je loňské září s 578 miliony korun, což bylo meziročně skoro o 20 procent více. Účet v meziročním porovnání v řádech desítek milionů korun rostl s výjimkou listopadu i v následujících měsících až do letošního února. Kompenzace v úvodu roku rostly přesto, že stát od ledna nastavil maximální strop, který za jízdenku dopravcům platí.

Nejvíce za slevy dostaly tradičně České dráhy následované RegioJetem. Z autobusových dopravců nejvíce vyfakturovaly jednotlivé regionální divize Arrivy, ČSAS a také Student Agency.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V železniční dopravě platí pouze ve vozech druhé třídy.