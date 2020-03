Státní Lesy ČR loni skončily ve ztrátě kolem jedné miliardy, viní kůrovce | E15.cz

Firma propad hospodaření odůvodňuje kůrovcovou kalamitou, která způsobuje přetlak nabídky dřeva na trhu a pád cen.

Konkrétní výše ztráty se podle Vojáčka ještě může změnit směrem dolů či nahoru o deset procent. „Rozptyl je daný možným přeceněním zásob dříví, které máme za rok 2019 vyrobeny a máme je na skladě. Konzultujeme to s auditory,“ řekl. Při snížení ceny zásob dřeva by se ztráta prohloubila.

K úvěrovému financování podnik musel přistoupit proto, že v letech 2013 až 2018 své volné peníze v souhrnu za téměř 32 miliard korun postupně odvedl do státního rozpočtu. V minulosti podnik ke svému financování nikdy úvěr nepoužil.

Zatím podnik podle Vojáčka v lednu začal čerpat kontokorentní úvěr v objemu ve stovkách milionů korun. Ačkoliv se jeho úvěrový rámec dojednaný u více bank pohybuje v miliardách korun, Vojáček nepředpokládá, že čerpání bude v miliardách. Míní také, že podnik úvěr nebude využívat po celý rok. „Příjem prostředků v průběhu roku je různý. Budou měsíce, kdy se budeme pohybovat čistě na vlastních zdrojích a budou měsíce, kdy budeme muset dočasně použít cizí zdroje,“ řekl.

Výsledek hospodaření roku 2020 bude podle Vojáčka záviset na vývoji letošní kůrovcové kalamity. V koncepci hospodaření Lesy ČR počítají, že by letos měly vykázat ztrátu 1,9 miliardy korun. Vojáček nepředpokládá, že by podnik tuto úroveň přesáhl. Ve své strategii podnik počítá se ztrátovým hospodařením až do konce roku 2023. V roce 2024 by se měla státní firma dostat do zisku 409 milionů korun. V dobách bez kůrovcové kalamity měl podnik zisky v miliardách korun ročně.