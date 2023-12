V zaplněné katedrále svatého Víta na Pražském hradě proběhla v sobotu bohoslužba za oběti čtvrteční střelby na pražské filozofické fakultě. Sloužil ji arcibiskup Jan Graubner. Mezi účastníky byl i prezident Petr Pavel nebo předsedové obou komor Parlamentu.

„Všichni se snažíme budovat na zemi ráj, ale realita života nám ukazuje, že zlo existuje, že před ním nestačí zavírat oči a že nás před ním neuchrání žádná instituce ani zákon,“ řekl na bohoslužbě arcibiskup Graubner. „Pokud nechceme zlu podlehnout, musíme se proti němu umět postavit,“ dodal.

Bohoslužby připomínající oběti tragického útoku se v sobotu konají také v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla, v ostravské katedrále Božského Spasitele a na dalších místech.

Lidé i přes deštivé počasí dál přicházejí na pietní místa v Praze u budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a před budovu jejího rektorátu na Ovocném trhu uctít památku čtvrteční tragické střelby na filozofické fakultě. Na Ovocný trh v sobotu dopoledne přišel položit věnec i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se senátory Jiřím Drahošem, Adélou Šípovou nebo Janem Holáskem. Před novináři Vystrčil vyzval k soudržnosti a podpoře pozůstalých.

Už v pátek večer sloužil monsignore Tomáš Halík v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze modlitbu za oběti, zraněné, pozůstalé, blízké a za všechny, které postihla tragédie na filozofické fakultě. Premiér Petr Fiala (ODS) vyzval občany, aby v den státního smutku uctili památku obětí tragédie minutou ticha.

Jak truchlí Česko

