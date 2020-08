Stavební zákon neschvalujte, není připravený, vyzývá vládu opozice | E15.cz

„Vyzýváme premiéra, aby stáhl bod o stavebním zákonu. Vyzýváme ho, aby ho pustil zpátky do mezirezortního řízení a nechal ho přepracovat. Vyzýváme vládu, aby přišla se zákonem, který bude prokonzultovaný,“ řekl předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. „Cílem zákona bylo udělat stavební proces jednoduší a srozumitelnější. To se však nestalo. V tuto chvíli projednávat takový zákon je krok stranou, krok proti velké části odborníků a veřejnosti,“ řekl místopředseda ODS Martin Kupka.

Opoziční strany nazvaly návrh nového stavebního zákona hybridem zejména kvůli tomu, že oproti původnímu záměru nebude jednotná soustava státních stavebních úřadů pod nově vytvořeným Nejvyšším stavebním úřadem. Několik stovek úřadů totiž nadále zůstane ve správě obcí.

Poslancům se nelíbí ani to, jak má nejvyšší úřad vypadat. „Má se tu zrodit nový superúřad, který bude mít hybridní strukturu. Bude se muset najmout spousta nových úředníků, kteří budou pracovat na základě zákona o státní službě, což je model, který nefunguje,“ řekl Kupka.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), která má zákon na starosti, se během jara potýkala s několika tisíci připomínek. Také Legislativní radou vlády prošel zákon až napodruhé. „Nedokážu si představit, když jsem byl ve vládě, že by tam přišel ministr s návrhem zákona s tak velkým počtem připomínek a s tak zásadními výhradami legislativců,“ uvedl šéf lidovců a exministr zemědělství Marian Jurečka.

„Máme velké obavy, jak budou chráněná vlastnická a občanská práva, jak budou řešeny otázky ochrany přírodních zdrojů a památkové péče,“ dodal Jurečka.

„Vláda horkou jehlou vytvořila zákon, o kterém neví, proč ho vytvořila. Zůstaly tam stovky nevypořádaných připomínek a vláda se přesto rozhodla návrh dnes projednat. S tím jako opozice nesouhlasíme,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je klíčová digitalizace celého povolovacího procesu.

Dostálová je přesvědčena, že se zákon podaří protlačit sněmovnou a Senátem ještě do konce roku, aby mohl začít platit už od ledna příštího roku. Návrh zákona je podle ní kompromis a trvá na jeho pondělním projednání na vládě. Odmítá argument, že Legislativní rada vlády k návrhu měla zásadní výtky. „Jejich konečný verdikt zněl, že vládě doporučují zákon schválit. Takto odbornou materii musí přece posuzovat odborníci, ne politici,“ uvedla Dostálová.

Developeři a zájmové skupiny výslednou podobu zákona také kritizují, podle nich je ale důležité zákon co nejdříve přijmout. Zákonodárci mají de facto čas do sněmovních voleb v příštím roce, poté by se muselo vše projednávat od začátku.

„Věřili jsme na počátku procesu, že půjde o skutečně revoluční změnu, nikoli jen o nahodilé, a ne vždy podařené záplatování současného fatálního stavu. Nezbývá než věřit, že se legislativu podaří v dalším procesu maximálně možně vylepšit,“ řekl za Asociaci developerů Zdeněk Soudný.

„Návrh stavebního zákona, se kterým by souhlasili všichni, není možný. Různé zájmové skupiny, které stavební zákon ovlivňuje, jsou příliš rozdílné. Bude tedy nutné protlačit nový stavební zákon na sílu. Největší odpor zřejmě vyvinou občanští aktivisté, ekologové, památkáři a místní samosprávy,“ myslí si analytik BH Securities Štěpán Křeček.