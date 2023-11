Stávka odborů a učitelů ONLINE: Aktuální novinky z protestu škol | e15.cz

Do stávky se v ČSSZ v poledne má přímo či s podporou zapojit 3170 pracovníků

Stávka se dnes uskuteční ve všech pracovištích České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Hodinu přes poledne se do ní má přímo zapojit či ji podpořit 3170 pracovníků a pracovnic. Klientů by se to dotknout nemělo. Sdělila to mluvčí ČSSZ Tereza Koukolová. Sociální správa má po republice podle údajů o takzvané systemizaci celkem asi 8560 služebních a pracovních míst. Ve stávce by tak přímo bylo, nebo by ji podpořilo asi 37 procent personálu.

„Stávka proběhne na všech pracovištích ČSSZ. Formou přímé účasti či podpory se stávky účastní podle zaslaných podkladů odborových organizací 3170 zaměstnanců. Nepředpokládá se, že by se stávka dotkla přímo klientů ČSSZ. Nejedná se o celodenní stávku, ale o hodinovou stávku mezi 12:00 a 13:00,“ uvedla mluvčí.