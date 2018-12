Strakoničtí vojáci získají raketomety za téměř miliardu | E15.cz

„RBS-70 NG nahradí zastaralé systémy ještě sovětské provenience ... Je to skutečně technologický skok do úplně jiné kategorie zbraňových systémů. Je to něco, co jsme skutečně potřebovali,“ uvedl Jaromír Zůna z generálního štábu armády.

Zbraně armádě dodá švédská společnost Saab. „Skutečnost, že se členská země NATO rozhodla vložit prostředky do systému RBS-70 NG společnosti Saab, je pro naši firmu tím nejlepším možným hodnocením,“ uvedl ředitel obchodní divize Dynamics společnosti Saab Görgen Johansson.

Strakonický útvar využívá 16 raketových systémů RBS-70 starší generace. Kromě toho mu ještě patří stejné množství zmíněných zbraní z bývalého Sovětského svazu, jejichž stáří je více než 30 let. V budoucnosti tak bude používat 16 raketových systémů RBS-70 a 16 systémů RBS-70 NG. Oba modely jsou plně kompatibilní.

„Protiletadlové raketové systémy RBS-70 nové generace výrazně posílí bojové schopnosti armády. Využívány budou nejen pro ochranu vzdušného prostoru ČR, ale i při plnění úkolů pozemní, protivzdušné obrany v rámci mezinárodních úkolových uskupení NATO,“ řekl náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Ministerstvo obrany navíc nakoupí v příštích šesti letech pro systémy RBS-70 protiletadlové řízené střely až za 1,5 miliardy korun. "Zároveň bychom chtěli na přelomu let 2020 a 2021 podepsat smlouvu na náhradu protiletadlových systému středního dosahu KUB. Tím by tato (strakonická) jednotka dosáhla přezbrojení na systémy, které potřebuje," uvedl náměstek ministra obrany Daniel Koštoval.