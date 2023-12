Policie ve čtyři hodiny odpoledne bez dalších podrobností oznámila, že střelec byl „eliminován“. Totožnost obětí zatím policie nezná, dosud nezahájila jejich identifikaci.

Po páté hodině odpolední policie oznámila, že dokončila evakuaci budovy, další více než hodinu místo prohledávali pyrotechnici. Podle informací e15 policie propouštěla studenty a vyučující z budovy filozofické fakulty po skupinách. „Během celého zákroku nebyl zraněn nikdo z policistů, ani z ostatních složek Integrovaného záchranného systému," uvedla policie na sociální síti X.

Lidé ze školy byli evakuování do protější budovy Rudolfina. Ředitel Galerie Rudolfinum Petr Nedoma v České televizi uvedl, že do Rudolfina bylo evakuováno 100 až 200 lidí.

Policie v okolí zastavila či odklání tramvaje a autobusy. Policisté také nepouštějí cestující ze stanice metra Staroměstská a žádají lidi v okolí, aby nevycházeli z domů. Ministr vnitra Vít Rakušan v České televizi uvedl, že informace o druhém střelci se nepotvrdila.

Záchranná služba oznámila, že na místo vyrazila řada jejích posádek včetně speciálního vozu Golem určeného pro zásahy u hromadných neštěstí. Ústřední vojenská nemocnice aktivovala traumaplán, který se užívá při událostech s větším počtem zraněných. Záchranná služba traumaplán později odvolala, na místě nicméně z preventivních důvodů ještě zůstává několik záchranářských posádek

Útočník zřejmě zabíjel už na Kladensku

Policie už po poledni obdržela informaci, že 24letý muž z Hostouně na Kladensku odjel do Prahy s tím, že si chce vzít život. V jeho bydlišti policisté později nalezli mrtvého otce mladíka, řekl na tiskové konferenci policejní prezident Vondrášek. Je vysoce pravděpodobné, že mladík z Hostouně je stejnou osobou, která později střílela v centru Prahy, dodal Vondrášek.

Muž utrpěl devastující poranění, takže jej zatím nelze s jistotou identifikovat. Pravděpodobně spáchal sebevraždu, je ale možné, že jej zastřelili zasahující policisté, dodal policejní prezident.

Někdo začal křičet „Vypadněte odsud“, popisuje student Zástupce Studentské unie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Martin Kodada byl budově na náměstí Jana Palacha v době kdy se ozvaly první výstřely. Ven se mu podařilo dostat mezi prvními. „Někdo začal křičet 'Vypadněte odsud'. Uslyšel jsem také výstřely. Nikdy by mě nenapadlo, že se mi může něco takového stát na mojí alma mater. Na tohle nikdo z nás nebyl připravený,“ říká Kodada. „Vím, že spousta mých spolužáků byla v době, kdy já se dostával ven, zabarikádovaná v učebnách nebo v knihovně,“ dodává. Do blízkého Rudolfina, kam směřovala velká část evakuovaných, se Kodada ještě nedostal. „Křičeli na nás, ať utíkáme pryč. Běžel jsem směrem k Právnické fakultě.“ Zachránění studenti nyní volají svým rodinám a blízkým, na sociální sítě a do studentských skupin si dávají vědět, zda jsou v pořádku. „Chci poděkovat policii a záchranným složkám, mnohým z nás zachránili život,“ říká Kodada. On sám se dostal domů relativně brzy, mnoho dalších studentů ale nadále zůstává v místech evakuace. Zde je identifikuje policie a ošetřují je zdravotníci.

Policie původně evakuovala budovu Filozofické fakulty v Celetné ulici. Pravděpodobný útočník, který byl studentem fakulty, se tam totiž měl účastnit přednášky. Až poté přišlo hlášení o střelbě na náměstí Jana Palacha.

Podle Vondráška se útočník pravděpodobně inspiroval podobným činem v zahraničí. „Máme zatím neověřenou informaci, že se měl inspirovat teroristickým útokem na podzim tohoto roku v Rusku," řekl.

Police také stále prohledává bydliště útočníka v Hostouni s podezřením, že by se tam mohly nacházet výbušniny.

Lidé se zabarikádovali v kancelářích

Tajemnice Filozofické fakulty Zdeňka Filipová během probíhajícího útoku ve zprávě vyzvala zaměstnance přítomné v budově na náměstí Jana Palacha, aby se zabarikádovali v kancelářích. Střelec se podle ní měl pohybovat ve čtvrtém patře fakultní budovy. V budově v době střelby probíhala výuka.

Proděkanka Filozofické fakulty Michaela Slussareff pro Deník N uvedla, že policie byla v budově na náměstí Jana Palacha už předtím, než došlo ke střelbě. „Policie zřejmě něco věděla, protože tam už byla, my jsme ale nevěděli vůbec nic,“ uvedla s tím, že z budovy odešla na schůzku deset minut před útokem.

Premiér Petr Fiala kvůli tragédii přerušil pracovní cestu do Olomouckého kraje a vrací se do Prahy. Prezident Petr Pavel vyjádřil soustrast rodinám obětí střelby. Kancelář prezidenta oznámila, že se Pavel urychleně vrací ze služební cesty ve Francii. Hned po návratu do Česka se setká s bezpečnostními složkami státu.

Podrobnosti doplňujeme