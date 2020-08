Superhrubá mzda končí, problémem jsou ale vysoké odvody, upozorňují odborníci | E15.cz

Vládní koalice se v pátek shodla na zrušení superhrubé mzdy a zároveň zavedení dvou sazeb daně z příjmu. Zatímco většina zaměstnanců bude danit mzdu 15 procenty, ti s příjmy nad 139 tisíc budou odvádět 23 procent. Státní rozpočet by tím měl přijít o 74 miliard korun. „Polepší si čtyři miliony zaměstnanců a výrazně,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Ekonomové upozorňují, že spíše než daně by se měly snižovat odvody.

„Daň z příjmu by se měla zvyšovat a ne snižovat, protože ji máme extrémně nízkou. Hovořit se dá o snižování sociálního pojištění,“ řekl guvernér České národní banky Jiří Rusnok, který rozhodnutí vlády hodnotí jako předvolební tah. „Jsou to zbytečně vyhozené desítky miliard. A donekonečna budeme mít deficit sto miliard,“ řekl Rusnok.

Hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská připomněla, že v Česku je druhá nejvyšší sazba sociálního pojištění v Evropě. „Jestli něco okrajovat, tak odvodové zatížení práce. To činí naši práci drahou,“ uvedla.

Stejně hovoří ekonomka a předsedkyně důchodové komise Danuše Nerudová, podle které má být zrušení superhrubé mzdy doprovázené celkovou daňovou reformou. Šéfka Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová to nazvala „neskutečnou lehkostí finančního bytí“.

Sněmovní opozice zrušení superhrubé mzdy vesměs vítá, liší se však názory na počet sazeb. Pravicové strany se domnívají, že by měla být jen jedna sazba – patnáctiprocentní. „Druhá sazba daně z příjmu je sazbou závisti, která má trestat lidi, kteří mají vysoké příjmy,“ myslí si poslanec Jan Skopeček (ODS). „Chceme-li vyšší progresi, zvyšme slevu na dani. Druhá sazba je zbytečný administrativní náklad a demotivační faktor,“ dodává poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09).

Nerudová nicméně více sazeb považuje za dobrý nápad. „Nejsem zastánce rovné daně. Progrese je to, co konečně uleví střední třídě. Za ty roky, co nese neúměrné daňové břemeno, si to zaslouží," řekla.