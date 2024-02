Téměř 60 procent žen zažilo nějakou formu sexuálního násilí, ukázal průzkum

Téměř tři pětiny žen v Česku se v životě staly terčem nějaké formy sexuálního násilí. Znásilnění podle navrhované právní definice, o které teď jedná Sněmovna, pak zažila pětina žen. Na policii se obrátilo šest procent znásilněných. Roční náklady ze zdravotního pojištění na léčbu následků obětí činí zhruba 2,3 miliardy korun. Ukázal to výzkum o výskytu a dopadech sexuálního násilí, jehož výsledky dnes na tiskové konferenci představila společnost proFem. Agentuře MIndBridge Consulting loni od května do června odpovídalo 5042 žen od 18 do 65 let. Zjištění jsou reprezentativní.

Výzkum zohledňuje tři desítky situací a forem násilí. Znásilnění zahrnuje sex pod nátlakem, proti vůli, vynucený, nechtěný, bez vědomí či pokračující i přes nesouhlas. Mezi formy sexuálního násilí patří i osahávání, vynucování kontaktu či nechtěných sexuálních praktik, "šmírování", nucení ke sledování pornografie, posílání nevyžádaných intimních snímků, kybernásilí, obnažování osob či jejich sebeukájení na veřejnosti.

Nějakou z forem sexuálního násilí zažilo 58 procent žen, 22 procent dotázaných se s ním setkalo do svých 15 let. Terčem fyzických výpadů bylo 39 procent odpovídajících, s nekontaktním sexuálním násilným chováním má zkušenost 48 procent žen. Znásilnění podle nové právní definice zmínila pětina žen. Devět z deseti pachatelů byli blízcí či známí.

Náklady na léčbu dopadů sexuálního násilí si ze zdravotního pojištění ročně vyžádaly kolem 2,3 miliardy korun. Z toho zhruba 1,7 miliardy stojí léčení psychických následků, 362 milionů korun řešení zhoršení chronických nemocí a potíží a 197 milionů pak ošetření a léčba zranění po činu.

Sněmovna nyní projednává novou definici znásilnění. Připravuje se také zákon proti domácímu násilí, který zahrne řadu novel. Upraví definici domácího násilí, přístup k řešení případů po republice by pak měl být jasnější a jednotný. Vykázání násilných osob z domova by se mohlo v zákoně o policii prodloužit z deseti na 14 dnů. Domácí násilí by se mělo brát v potaz při vypořádání společného vlastnictví manželů a při svěřování dětí do péče po rozvodu. Upravit to má novela občanského zákoníku. Zákaz nařídit povinnou mediaci by měl platit pro rozváděné partnery v případě, že mezi nimi bylo domácí násilí. Novela přestupkového zákona má oběti zajistit právo na doprovod důvěrníka a na zabránění kontaktu s pachatelem při přestupkovém řízení.