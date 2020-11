Unijní lídři mají rozhodovat o zavedení cel na americké zboží. Petříček by počkal na Bidena | E15.cz

Pondělní hlasování lídrů Evropské unie o zavedení nových cel na dovoz zboží ze Spojených států amerických by podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) vzít v potaz výsledky voleb amerického prezidenta. V České televizi uvedl, že by rozhodnutí nechal na začátek příštího roku, kdy bude nová americká administrativa pod prezidentem Joe Bidenem schopna jednat. Podle Petříčka jde o ekonomicky citlivé téma a příchod Bidena by mohl přispět k zlepšení obchodních vztahů mezi Evropou a USA.