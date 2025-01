Sněmovna schválila nová pravidla pro dětské skupiny, které v Česku fungují jako alternativa k často přeplněným mateřským školám. Rezort práce a sociálních věcí slibuje, že skupinám ulehčí od administrativy, rodičům s malými dětmi zase usnadní návrat do práce. Novela současně počítá se vznikem takzvaných sousedských dětských skupin inspirovaných německými „matkami na den“. Návrh nyní míří do Senátu.

Kromě Německa fungují skupiny sousedského hlídání například v Rakousku nebo v Dánsku. Česká verze má umožnit domácí hlídání až čtyř dětí současně, a to včetně těch vlastních. Zákon podle ministerstva bude klást důraz nejen na spolehlivost a bezúhonnost pečujících osob, ale i dalších členů domácnosti. Profesionální hlídačkou nebo hlídačem se navíc nebude moci stát kdokoliv – potřeba bude odborné vzdělání v oblasti zdravotnictví, pedagogiky nebo profesní kvalifikace chůvy.

„Většina rodičů se po rodičovské dovolené plánuje vrátit do práce, obvykle ve věku tří let dítěte. Zároveň však uvádějí, že pokud by byla předškolní péče dostupnější, mohli by se do zaměstnání vrátit už o rok dříve, například formou zkrácených úvazků nebo jiné flexibilní pracovní doby,“ vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Právě nedostatek předškolních zařízení podle něj výrazně brzdí a komplikuje návrat matek nebo otců do práce.

„Stále řešíme falešné dilema, které často zaznívá i v Poslanecké sněmovně – buď rodina, nebo plnohodnotný život. A není tajemstvím, ostatně nyní k tomu vyšlo několik děsivých studií, že mladí lidé odkládají rodičovství kvůli strachu z finanční nejistoty i sociální izolace,“ vysvětloval svoji podporu návrhu například poslanec za Piráty a bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Selhání podle něj není v jednotlivcích, ale právě v systému. Ten by se nyní v případě, že zákon projde i v Senátu, mohl alespoň částečně změnit.

Rodiče v Česku pracovat chtějí

V Česku se postavení rodičů na pracovním trhu věnuje například neziskový projekt Mumdoo. Podle jeho reportu v roce 2023 z žen, které projevily během mateřské nebo rodičovské dovolené zájem částečně pracovat, skutečně pracuje pouze každá druhá. Jedním z důvodů, proč rodiče nemohou nastoupit do práce dřív než po třech letech, je mimo jiné právě omezená kapacita státem zřizovaných školek.

Zakladatelky platformy Lucie Bášová a Kristýna Cejnarová mají dle svých slov z novely radost. „Obecně věříme, že by si rodiče měli sami vybrat, jestli a jak budou pracovat, případně jestli dají dítě do dětské skupiny, sousedského hlídání nebo mateřské školky. Tato opatření jen otevírají další možnosti,“ hodnotí Cejnarová.

To, že matky nechtějí zůstávat na rodičovské bez kontaktu se svou prací, potvrzují i další průzkumy. U zaměstnavatelů ale ne vždy uspějí a narážejí na malou flexibilitu úvazků. „Při odchodu na rodičovskou jim firma vezme počítač, zablokuje e-mail. Já sám bych rád u nás na úřadě vycházel víc vstříc, nemáme ale dostatek prostředků a situaci nám komplikuje služební zákon,“ přiznává generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof.

Málo míst ve školkách mají pomoci řešit obce

Nové povinnosti pro dětské skupiny pak dopadnou i na obce. Pokud novela v tomto znění projde i přes Senát, budou muset zajistit místo v dětských skupinách těm dětem, které po třetích narozeninách nepřijme jejich spádová mateřská škola. Pokud se děti do takové školky nedostanou, obec by měla rodičům přispět na náklady na náhradní hlídání. V současnosti činí příspěvek zhruba 5000 korun měsíčně.

Sněmovna současně novelou prodloužila dobu, kterou by dítě mohlo měsíčně v zařízení strávit, aniž by rodič přišel o rodičovský příspěvek. Ze současných 92 hodin vzroste limit na 120 hodin měsíčně – od zvýšení si poslanci slibují větší zájem rodičů o částečné úvazky.