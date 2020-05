V Českém Švýcarsku shořely dvě památkově chráněné chaty | E15.cz

Požár objevili revírníci parku ráno. Oheň zcela zachvátil historické dřevěné chaty soukromého majitele. Jejich dosavadní podoba pocházela z 30. let 20. století.

Místo požáru zvané Na Tokáni je oblíbeným cílem turistů. Bývalá hájovna a skupina přilehlých srubů byly postaveny v alpském stylu. „Revírníci vyrazili do lesa, protože z něj viděli stoupat kouř. Hledali původně lesní požár a zjistili, že hoří tyto dvě chaty, které donedávna sloužily jako ubytovací a restaurační zařízení,“ řekl mluvčí parku Tomáš Salov.

Objekty Na Tokáni nechal postavit rod Kinských. Celkem je to šest staveb, které se později staly kulturní památkou, dvě z nich shořely. „Budovy jsou zajímavé tím, že působí jako sruby, ale vesměs jsou to zděné stavby obložené dřevem. To lze vidět bohužel i z ohořelého torza, vystupují zdi a komíny,“ řekl Antonín Kadlec z Národního památkového ústavu (NPÚ). „Ztráta je to velká,“ poznamenal.

Stavby zasazené do krajiny pod pískovci jsou zvláštní právě kombinací dřeva a zdiva. „Takový typ stavby nemá v regionu obdoby,“ řekl Kadlec. Památkáři se na místo pojedou podívat příští týden, pořídí dokumentaci toho, co z objektů zbylo. „Patrně se zachovalo zděné torzo a budeme zjišťovat, zda zůstalo něco dalšího,“ uvedl.