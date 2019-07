Zeman s Babišem se na výměně ministra kultury opět nedohodli | E15.cz

Stále více sociálních demokratů ztrácí trpělivost kvůli nejasnostem kolem jmenování nového ministra kultury, které přerostly ve vládní krizi. Kvůli téměř dva měsíce trvající neochotě prezidenta Miloše Zemana přijmout demisi Antonína Staňka a místo něj dosadit místopředsedu ČSSD Michala Šmardu se podle nich strana dostala do nepřijatelné situace. Kritizují to, že nedokáže prosadit ani výměnu vlastního ministra. Rozhodnutí o Staňkově osudu nepřinesla ani čtvrteční schůzka premiéra Andreje Babiše (ANO) se Zemanem.

Rozhodnutí o možném odchodu z vlády má padnout začátkem příštího týdne na jednání šedesátičlenného užšího vedení oranžových. „Události kolem ministerstva kultury členy předsednictva rozhodně netěší a určitě přibývá těch, kteří se v případě, že se tato kauza do pondělí nevyřeší, kloní k odchodu z kabinetu,“ řekl deníku E15 šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka.

Předsednictvo se naposledy sešlo koncem června a už tehdy bylo rozpolcené. Návrh ústecké buňky odejít z koalice s ANO tolerované komunisty podpořilo deset členů, dalších deset se zdrželo. Dvacítka byla proti a stejný počet zástupců vůbec nedorazil.

Pesimistický k pokračování vládního angažmá je první místopředseda socialistů Roman Onderka nebo šéf pražské organizace Petr Pavlík. Ostrá kritika Hradu zaznívá i ze středních Čech a Plzeňska.

Část moravských členů by naopak v koaliční spolupráci pokračovala. „Pokud bychom měli odejít z vlády kvůli jednomu ministrovi, tak to lidé nepochopí,“ míní předseda ostravské organizace Adam Rykala s tím, že pádným důvodem by byla například nemožnost prosazovat program strany.

Předseda ČSSD ve Zlínském kraji Lubomír Vaculín stojí za šéfem sociální demokracie a vicepremiérem Janem Hamáčkem. „Jestli má předseda jasno, mám taky jasno. Podpořím v každém případě jeho stanovisko,“ uvedl Vaculín.

Jenže ani Hamáček se už v posledních dvou týdnech netváří optimisticky. Nechal se slyšet, že pokud by partaj nemohla rozhodovat o svých zástupcích ve vládě, nemá smysl v ní zůstávat.

Politici z neužšího vedení jak ČSSD, tak ANO navíc odmítají úvahy o možném nahrazení Šmardy někým jiným nebo o výměně rezortu kultury za místní rozvoj. „Tato varianta není na stole, podepsali jsme koaliční smlouvu, kde je rozdělení ministerstev jasné,“ řekl předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.