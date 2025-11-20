V jižních Čechách se srazily vlaky. Na místě 40 zraněných, z toho pět těžce
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ve čtvrtek ráno srazil rychlík s osobním vlakem. Asi čtyři desítky lidí utrpěly zranění, pět lidí těžké a ostatní lehké. Provoz na trati se zastavil. Novináře o tom informovali mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková a mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
Provoz se podle webu Českých drah zastavil kolem 06:20. Zasahují složky integrovaného záchranného systému, uvedl dopravce.
K nehodě vyrazilo sedm posádek záchranářů a také jejich vrtulník. „Podle prvních informací jsou na místě dva těžce zranění a přibližně 40 lehce zraněných. Informace budeme upřesňovat, jakmile to situace dovolí,“ uvedla mluvčí záchranářů Petra Kafková. Později mluvčí českobudějovické nemocnice Iva Nováková upřesnila, že přijali pět těžce zraněných.
Příčina srážky zatím není známá. Cestující ze souprav evakuují složky integrovaného záchranného systému. Srazil se rychlík na trase České Budějovice - Plzeň a osobní vlak regionální dopravy.