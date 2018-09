V Karviné je bez práce stále spousta lidí. Mladí a vzdělaní z města prchají | E15.cz

Nezaměstnanost je nejnižší za posledních 21 let a v mnoha částech České republiky už počet volných pracovních míst převyšuje počet nezaměstnaných zaregistrovaných na Úřadech práce. Stále ale existují okresy, kde podíl nezaměstnanosti naznačuje hlubší problémy, které mohou v době krize vybublat na povrch. Jedním z nich je Karvinsko.

Na hlavním nádraží se právě opravují nástupiště i kolejiště a před ním se prohání městské autobusy umožňující moderní odbavení kreditní kartou. Nic nenasvědčuje tomu, že je Karvinsko jedním z nejchudších okresů, který navíc ochromuje nejvyšší podíl nezaměstnaných vůbec.

Místní to ale vnímají jinak. Všichni z nich mají jasno – Karviná pomalu umírá. Pomalu vylidňující se město, které podle primátora Jana Wolfa (ČSSD) každý rok opustí zhruba 800 obyvatel, ztratilo útlumem těžby hlavní zdroj obživy, přičemž poslední důl se má uzavřít už za pět let. Mladí a vzdělaní tak hledají perspektivu jinde a do města se kvůli nízkým nájmům, které jsou důsledkem opuštěných bytů, přistěhovávají sociální slabí občané. Roztáčející se začarovaný kruh lze jen těžko zastavit.

Dříve se do Karviné díky dolům jezdilo za dobře placenou prací, dnes na Karvinsku není jediný závod, který by vyráběl s vyšší přidanou hodnotu a tlačil by tak lokální cenu práce nahoru. Jakékoliv podpůrné projekty, ať už evropské či státní, nebudou mít žádný efekt, dokud zde nebude dobře placená práce, má jasno Wolf.

Podle primátora je proto jednou z priorit přivést velkého investora, podobně jak se to podařilo na Frýdecko-Místecku s nošovickou Hyundai. Takový plán ale naráží na zásadní problém, poblíž města už není žádná volná plocha, na které by mohla vzniknout rozsáhlejší průmyslová zóna. Výkup vhodných pozemků navíc ustrnul na mrtvém bodě. Město si tak musí vystačit s firmami, které má.

Speak Visually. Create a presentation with Visme

Alespoň částečnou útěchou je rozjetí provozu výrobce svítidel Robe Lighting, kde by postupně mělo najít práci až 150 zaměstnanců. Tuzemská společnost, která dodává světla například na hudební koncerty, je ale zároveň poslední firmou, která se vměstnala do průmyslové zóny Nové Pole na okraji města.

Už nyní přitom v zóně pracuje přes 2,5 tisíce lidí. A firmy hledají další. Na stránkách průmyslové zóny nabízí práci celkem sedm firem z devíti. Například výrobce hydraulické techniky Gates soustavně hledá zhruba 20 lidí. Vysoké nároky nemá – není nutná praxe a stačí základní vzdělání.„Kvůli náročné fyzické práci je ale potřeba projít zdravotní prohlídkou, tu však zvládli i starší 55 let,“ říká personalista firmy Tomáš Plaček. To, že práci najít lze, potvrzuje i vrátný jedné z dalších firem průmyslové zóny, který ale nechtěl být jmenován. „Nakonec tu máme stejně polovinu agenturních zaměstnanců, což jsou většinou Poláci,“ kroutí hlavou

Za nízký zájem místních, které v práci nahrazují zahraniční pracovníci, mohou částečně i nízké mzdy, připouští Wolf. Podle zaměstnanců parku si běžný kmenový pracovník v provozu přijde maximálně na 23 tisíc hrubého. „Když máte děti a musíte platit nájem, tak nepokryjete ani základní potřeby. V centru města jsou i lépe placené práce, moc jich ale není a zájem o ně je obrovský,“ komentují zaměstnanci.

Nejméně perspektivní je situace pro mladé vysokoškoláky. Patří k nim i vystudovaný informatik, který se v současnosti chystá z Karviné odstěhovat. Najít tu dobře placenou práci se mu nedaří a momentálně je nezaměstnaný. „Doteď jsem tady ještě zkoušel hledat práci. Ale ta, co se nabízí, vám za chvíli zhuntuje zdraví, nebo se s ní nedá uživit,“ vysvětluje rezignovaně muž, který raději nechce zveřejnit své jméno. Najdou se ale i mladí, kteří si ve městě svojí budoucnost dokáží představit. Míří ale většinou do veřejného sektoru, ať už například do místní nemocnice nebo do škol.

Speak Visually. Create an infographic with Visme

Problémem jsou ale i nově přistěhovaní sousedé, vysvětluje mladý informatik a provází mě obytnou částí, kde sám bydlí. „Ještě pro mé rodiče to tu byl vysněný ráj, žádaná lokalita, dnes už je nebezpečné vyjít v noci ven,“ popisuje sídliště, kterému se dnes neřekne jinak než Šestka. Nakonec vlastník bytovek, společnost Residomo, blok oplotil a na budovy nainstaloval kamery.

Uvnitř bloku lze i v odpoledních hodinách spatřit relativně velké množství lidí v aktivním věku. Podle dat z Úřadu práce z konce července si na Karvinsku polovina nezaměstnaných hledá práci déle než jeden rok. Celkově je v oblasti v posledních měsících zhruba 12,5 tisíce nezaměstnaných, z nichž zhruba dvě pětiny mají nějaký hendikep, ať už se jedná o zdravotní omezení nebo vyšší věk.

Velký počet nezaměstnaných tvoří také lidé zatížené exekucemi, kteří velkou část případné mzdy musí odevzdat exekutorům. Specifickou skupinou jsou pak rentiéři, kteří dostávají peníze kvůli poškozenému zdraví v šachtách a kteří jsou vedeni jako nezaměstnaní.

Podle primátora je ale na Karvinsku stále ještě určitá skupina lidí, která by začala pracovat v případě, že bude finanční ohodnocení za práci adekvátní. „Pokud bude pokračovat jak vysoké tempo průměrné, tak minimální mzdy, nezaměstnanost na Karvinsku může dál klesnout, prospět by tomu mohla také novela insolvenčního zákona, která může lidi dostat z dluhové pasti,“ míní Wolf.

Město se ale proti vyšší nezaměstnanosti a proměňující se struktuře obyvatelstva hodlá bránit i vlastními a kontroverzními nástroji. V nejproblémovějších částech města zavedlo bezdoplatkovou zónu a zároveň bourá opuštěné bytové domy. Investoři, které láká nízká cena bytů a automatický příjem z pronájmu lidí v hmotné nouzi, tak přijdou o byznys, těší se Wolf. S tím by se měl podle něj omezit i příliv sociálně slabých obyvatel.

„Máme tady převis nabídky bytů nad poptávkou. Velká část bytů je opuštěná a ve špatném stavu. Když je ale opravíme, tak se do nich zas nastěhují jen ti nepřizpůsobiví, a situace se bude za pár let opakovat, nebo dokonce zhoršovat,“ vysvětluje Wolf. Na otázku, zda to není jen polovičaté řešení, které přesune problém jinam, ale odpoví jen vyhýbavě: „Původem problému je špatně nastavený sociální systém.“

Speak Visually. Create a presentation with Visme