V úterý mohou otevřít papírnictví a obchody s dětským oblečením, rozhodla vláda | E15.cz

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli v České televizi mluvil také o otevření obchodů se spodním prádlem, těm by zatím výjimka udělena být neměla.

Papírnictví a prodej dětského oblečení a dětské obuvi budou od 19.1. na seznamu vládních výjimek. Sortiment bude možné nabízet jak v hypermarketech, tak ve specializovaných prodejnách.

— Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) January 18, 2021

Sortiment budou moci prodávat i nespecializované obchody, ostatní zboží, které podléhá zákazu prodeje, bude muset být zahrazeno například páskou, uvedl po jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Rozšíření sortimentu o papírenské zboží a oděvy a obuv pro děti vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu. Podle jeho prezidenta Tomáše Prouzy patří u zákazníků mezi nejvíce dotazované sektory. Zboží je podle něj obvykle součástí jiného nákupu, neměla by se tak výrazně zvýšit mobilita lidí, dodal.

Dětské oblečení, spodní prádlo nebo papírenský sortiment do prodeje už před časem vrátily některé potravinářské řetězce. Například společnost Tesco na základě opakovaných požadavků zákazníků, které považuje za odůvodněné, nabízí spodní prádlo a ponožky, oblečení a obuv pro děti do sedmi let, papírenské potřeby pro školáky a pro práci z domu, ale třeba také pyžama a župany. Spodní prádlo nebo ponožky jsou dostupné třeba i v hypermarketech Globus.

Kabinet žádá prodloužení stavu nouze

Vláda se na pondělním jednání také dohodla, že bude ve sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii COVID-19 o dalších 30 dní, uvedl to ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Jakkoli se situace v posledních dnech zlepšuje, není to nic, co by se mělo oslavovat, je to stále velké riziko pro zdravotnictví, popsal Hamáček epidemickou situaci. Dodal, že zpřísnění přijatá po vánočních svátcích sice zabrala, na nejvyšším stupni protiepidemických opatření bude ale muset Česko ještě zůstat. A to vyžaduje prodloužení nouzového stavu. Stát podle Hamáčka musí být také připraven na možnost zavlečení takzvané britské mutace koronaviru tím, že místa v nemocnicích budou volná.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného už v Česku britská mutace koronaviru s největší pravděpodobností koluje. Může ji podle něj obsahovat až deset procent vyšetřovaných vzorků. „Britská varianta viru není nebezpečnější, lidé na ni neumírají častěji, ale šíří se rychleji,“ uvedl Blatný. Mohlo by se podle něj stát, že zdravotnický systém přestane náporu nemocných stačit během tří týdnů.

Státní zdravotní ústav posléze potvrdil, že se v Česku skutečně britská mutace koronaviru vyskytuje. Byla potvrzena u prvních vzorků.

O situaci chce Blatný jednat ještě před jednáním pléna s poslanci. Ti by se k návrhu menšinové vlády měli vyjádřit ve čtvrtek 20. ledna. Pokud návrh získá souhlas poslanců, nouzový stav by měl trvat do 21. února.

Nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii platí od 5. října do 22. ledna, tedy více než 100 dní. Sněmovna při podzimní vlně epidemie dostala od vlády už čtyři žádosti o prodloužení stavu, který umožňuje vymáhání opatření proti šíření nemoci. Koncem října souhlasila sněmovna s prodloužením stavu nouze o 17 dnů a ve druhé polovině listopadu o 22 dnů, potom na návrh komunistů o 11 dnů. Před vánočními svátky poslanci souhlasili s prodloužením nouzového stavu o 30 dnů. Kabinet chtěl měsíc vždy. Na jaře trval 66 dní.

Pomoc taxikářům, cestovkám i ubytovatelům

Taxikáři, kteří jsou OSVČ nebo jednatelé malých s.r.o, budou moci čerpat příspěvek, takzvaný kompenzační bonus 500 korun za den kvůli dopadům pandemie. O příspěvek budu moci žádat i zpětně od 22. října. Stát totiž taxislužby uznal jako mobilní provozovatele služeb.

Dohodli jsme se zástupci taxikářů na řešení problematiky kompenzačního bonusu. Dle @mpo_tweetuje je možné automobil taxi služby, ve kterém poskytují přepravu, posuzovat jako mobilní provozovnu. Upřesněním výkladu se tak taxikářům umožní čerpat kompenzační bonus. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) January 18, 2021

Vláda také schválila pokračování programu COVID ubytování s alokací asi čtyři miliardy korun. Podporu kromě hromadných ubytovacích zařízení získají i individuální, tedy ubytovatelé v soukromí, malé penziony či apartmány.

Provozovatelé individuálních ubytovacích zařízení budou mít nárok na dotaci 200 korun na den. V případě, že žadatel není schopen prokázat poskytování služeb ve zdaňovacím období 2019, respektive zahájil svou činnost až po 31. prosinci 2019, bude podpora činit 100 korun na pokoj a den. Podmínkou je, že provoz daný žadatel zahájil nejpozději k 1. říjnu loňského roku. Žadatel nesmí ukončit činnost po tři měsíce od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V případě hromadných ubytovacích zařízení by měla být podpora stejná jako v první výzvě, tedy na základě kategorie a třídy ubytování od 100 do 330 korun za pokoj a noc.

Vláda také schválila program COVID záruka CK, který má usnadnit kancelářím získání pojištění proti úpadku. Na tuto pomoc je vyčleněno 300 milionů korun. Program se podle ministra Havlíčka zaměřuje především na podporu malých a středních CK. Na pomoc by mělo dosáhnout 91 procent z nich. O systémovém řešení pro velké CK se podle Havlíčka jedná.

„Bankovní záruka ČMZRB má činit 75 procent z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30procentního limitu pojistného plnění, tedy maximální pojistné částky, nejvýše však čtyři miliony korun,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha.

Podnikatelé ve sportu by měli mít možnost snadněji získat provozní úvěry od bank. Pomoci má nový program Záruka COVID sport, který dnes schválila vláda. Informovalo o tom ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které program spolu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) připravily. Na program je připravena jedna miliarda korun, která umožní zaručit provozní úvěry v objemu až čtyři miliardy korun. Výzva by měla být zveřejněna ještě v lednu.

Podpora je určena malým a středním podnikatelům, kteří se zabývají osobní dopravou lanovkou nebo vlekem, sportovním a rekreačním vzděláváním, provozováním sportovních zařízení. Dále ti, podnikající v oborech uzavřených z důvodů pandemie jako činnost sportovních klubů, činnost fitness center, ostatní sportovní činnosti či provoz lyžařských svahů a půjčování potřeb pro volný čas jako nedílná součást služeb rekreačních zařízení.