Valenta poslal stranám další miliony | E15.cz

Politickým stranám několik měsíců před volbami přibývají na účtech další miliony korun od dárců. Z darů těží především blok Soukromníků, Svobodných a Trikolory, který získal před několika dny další 3,3 milionu korun od majitele loterijní skupiny Synot Iva Valenty. Druhou polovinu z 25milionového daru by měla brzy získat také pětice opozičních sněmovních stran, která se spojila do dvou koalic. Pravděpodobně největší dárci letošních voleb, investoři z Pale Fire Capital, peníze slíbili poslat po schválení kandidátek.

Valenta už v březnu poslal Trikoloře a Soukromníkům na volby dohromady dva miliony korun. „Nikdy jsem se netajil tím, že dlouhodobě podporuji středopravicové politické strany a uskupení zastávající myšlenky, které jsou mi blízké,“ uvedl tehdy.

Krátce poté, co na konci května oznámili zástupci Soukromníků, Svobodných a Trikolory, že půjdou do voleb jako jeden subjekt, odměnil Valenta každou stranu milionem korun. V případě „domovských“ Soukromníků poslal podnikatel ještě 300 tisíc korun navíc. Subjekt se podle posledních průzkumů pohybuje těsně pod pěti procenty potřebnými ke zvolení.

Spojování stran už před koncem loňského roku odměnili investoři Jan Barta, Dušan Šenkypl a Petr Krajíček z Pale Fire Capital. Pirátům, Starostům a nezávislým, občanským demokratům, lidovcům a TOP 09 rozdali dohromady 12,5 milionu korun. Stejnou částku mají strany sdružené do dvou koalic získat i letos.

„Aby se uvolnila druhá půlka daru, strany nám musejí ukázat schválené kandidátky,“ řekl Barta, který pro tento účel zřídil Spolek pro podporu liberální demokracie, odkud peníze odcházejí.

„Kandidátky lze již najít na našich webových stránkách,“ řekl za Piráty a Starosty mluvčí Tomáš Pergl. Stejné je to u konkurenční trojkoalice Spolu, která již také seznamy zveřejnila. Čas na oficiální registraci kandidátních listin u krajských úřadů mají strany nicméně až do začátku srpna. Většina uskupení včetně vládních ANO nebo ČSSD ještě pořadí kandidátů do Poslanecké sněmovny nemá hotové.

Investor Barta je zatím spokojen s průběhem kampaně. „Máme velkou radost, že se strany pospojovaly,“ uvedl. „Myslím si, že náš dar mohl sehrát roli v tom, že se koalice oznámily rychleji. To považuji za dobrou věc, strany měly čas lépe vyladit programy. Jestli pak budou sestavovat společnou vládní koalici, mohla by být větší šance, že to bude klapat, protože už nyní konzultují navzájem priority,“ dodal podnikatel, který nevyloučil podporu i do dalších let.

Bartou a jeho kolegy se před časem inspiroval další podnikatel, zakladatel energetické firmy Amper Jan Palaščák. Ten poslal dohromady dva miliony Pirátům a Starostům. „Třicet dva let po revoluci mi přijde jako správná doba pro generační změnu, aby nejvyššími ústavními činiteli nebyli bývalí komunisté,“ vysvětluje svou motivaci Palaščák.

Mezi největší letošní sponzory se řadí i bývalý podporovatel hnutí ANO, podnikatel Miloš Fürst, který vsadil na expolicistu Roberta Šlachtu. Jeho hnutí Přísaha poslal tři miliony korun, tedy maximum toho, co jeden člověk smí darovat jedné politické straně za rok. „Já tomu prostě věřím, je to pro mě naděje,“ řekl o novém hnutí Fürst.

Největší dárci letošních voleb

Jan Barta, Dušan Šenkypl, Petr Krajíček (Pale Fire Capital)

12,5 milionu (+ příslíbeno dalších 12,5 milionu) – Piráti, STAN, ODS, KDU-ČSL, TOP 09

Ivo Valenta (Synot)

5,3 milionu – Soukromníci, Svobodní, Trikolora

Miloš Fürst (ILV)

3 miliony* – Přísaha

Jan Palaščák (Amper)

2 miliony – Piráti, STAN

Petr Zimmermann (Privamed)

1 milion – ODS

*všechny peníze muselo hnutí dárci vrátit kvůli chybějícím údajům. Dárce zatím zpět poslal 1,5 milionu, lze očekávat, že se správnými údaji pošle i zbytek.

Pramen transparentní účty jednotlivých stran